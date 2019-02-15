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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Futbolda 18. hafta programı

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YARIN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Esentepe
Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı
Lefke – G. Gücü
Evren Karademir

Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova
Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Y.Boğaziçi
Hüseyin Özkan

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – B. Bağcıl
Mustafa Öztugay

Ergin C. Şahdur Sahası
Karşıyaka – Değirmenlik
Ferhat Tuna

Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – Maraş
Serkan Durmaz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Mehmetçik – Serdarlı
Ali Karahasan

M. Ali Toker Stadı
Türkmenköy – Dörtyol
Necmi Bulut

BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Lapta
Ahmet Özkurtuluş

Ortaköy Sahası
Ortaköy – Tatlısu
Fatih Bardakçıoğlu

PAZAR
K-Pet Süper Lig
Canbulat Stadı
Mağusa TG - Türk Ocağı
Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Gönyeli
Mehmet Sezener

Cihangir Stadı
Cihangir – Çetinkaya
Ali Özer

Atatürk Stadı
Yenicami – G. Birliği
Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Hamitköy
Hakan Ünal

M. Döveç Stadı
Çanakkale – Düzkaya
Turgay Misk

Paşaköy 100.Yıl Stadı
Mesarya – Mormenekşe
Zekai Töre

Doğancı Emek Stadı
Doğancı - Yonpaş Dumlupınar
İsfendiyar Açıksöz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Vadili
Ömer Doğru

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gaziköy
Hüseyin Özaşık

BTM 1. Lig Beyaz Grup
Zümrütköy Sahası
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
Mustafa Torun

Bilal İyigün Stadı
Denizli – Zümrütköy
Olgun Canik

PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadyumu
Baf ÜY – Binatlı
Kerem Eran

Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak
 

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