Futbolda haftanın programı

YARIN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Esentepe

Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı

Lefke – G. Gücü

Evren Karademir

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova

Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Y.Boğaziçi

Hüseyin Özkan

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – B. Bağcıl

Mustafa Öztugay

Ergin C. Şahdur Sahası

Karşıyaka – Değirmenlik

Ferhat Tuna

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – Maraş

Serkan Durmaz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı

Mehmetçik – Serdarlı

Ali Karahasan

M. Ali Toker Stadı

Türkmenköy – Dörtyol

Necmi Bulut

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Aydınköy Sahası

Aydınköy – Lapta

Ahmet Özkurtuluş

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Tatlısu

Fatih Bardakçıoğlu

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Canbulat Stadı

Mağusa TG - Türk Ocağı

Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Gönyeli

Mehmet Sezener

Cihangir Stadı

Cihangir – Çetinkaya

Ali Özer

Atatürk Stadı

Yenicami – G. Birliği

Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig

M. Özkayım Stadı

Ozanköy – Hamitköy

Hakan Ünal

M. Döveç Stadı

Çanakkale – Düzkaya

Turgay Misk

Paşaköy 100.Yıl Stadı

Mesarya – Mormenekşe

Zekai Töre

Doğancı Emek Stadı

Doğancı - Yonpaş Dumlupınar

İsfendiyar Açıksöz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Vadili

Ömer Doğru

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Gaziköy

Hüseyin Özaşık

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Zümrütköy Sahası

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu

Mustafa Torun

Bilal İyigün Stadı

Denizli – Zümrütköy

Olgun Canik

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadyumu

Baf ÜY – Binatlı

Kerem Eran

Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak

