Futbolda haftanın programı
Futbolda 18. hafta programı
YARIN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Esentepe
Osman Özpaşa
16 Ağustos Stadı
Lefke – G. Gücü
Evren Karademir
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova
Serhan Şimşek
K-Pet Birinci Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Y.Boğaziçi
Hüseyin Özkan
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – B. Bağcıl
Mustafa Öztugay
Ergin C. Şahdur Sahası
Karşıyaka – Değirmenlik
Ferhat Tuna
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – Maraş
Serkan Durmaz
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Mehmetçik – Serdarlı
Ali Karahasan
M. Ali Toker Stadı
Türkmenköy – Dörtyol
Necmi Bulut
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Lapta
Ahmet Özkurtuluş
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Tatlısu
Fatih Bardakçıoğlu
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Canbulat Stadı
Mağusa TG - Türk Ocağı
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Gönyeli
Mehmet Sezener
Cihangir Stadı
Cihangir – Çetinkaya
Ali Özer
Atatürk Stadı
Yenicami – G. Birliği
Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Hamitköy
Hakan Ünal
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Düzkaya
Turgay Misk
Paşaköy 100.Yıl Stadı
Mesarya – Mormenekşe
Zekai Töre
Doğancı Emek Stadı
Doğancı - Yonpaş Dumlupınar
İsfendiyar Açıksöz
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Vadili
Ömer Doğru
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gaziköy
Hüseyin Özaşık
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Zümrütköy Sahası
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
Mustafa Torun
Bilal İyigün Stadı
Denizli – Zümrütköy
Olgun Canik
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadyumu
Baf ÜY – Binatlı
Kerem Eran
Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak