Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 8’inci haftanın programını ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

K-Pet Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa TG – G. Gücü

Hüseyin Eyyüpler

Atatürk Stadı

Çetinkaya – Binatlı

Ali Özer

Cihangir Stadı

Cihangir – Esentepe

Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı

Lefke - Türk Ocağı

Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig

Osman E. Mehmet Stadı

Y.Boğaziçi – Mormenekşe

Kerem Eran

N. Bağcıer Stadı

Düzkaya – Hamitköy

Emre Öztaşlı

Dörtyol Sahası

Mesarya – Karşıyaka

Mustafa Öztugay

11 Kasım Pazar

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – G. Birliği

Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY - Girne HE

Fehim Dayı

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Gönyeli

Serkan Durmaz

K-Pet Birinci Lig

M. Özkayım Stadı

Ozanköy – Yalova

Osman Küçük

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy - Yonpaş Dumlupınar

Turgay Misk

M. Döveç Stadı

Çanakkale – Maraş

Zekai Töre

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Değirmenlik

İsfendiyar Açıksöz

Emek Stadı

Doğancı – B. Bağcıl

Hüseyin Özkan

12 Kasım Pazartesi

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Yenicami

Utku Hamamcıoğlu

Not: Doğan Türk Birliği – Yenicami maçı 18.00’de, diğer karşılaşmalar 14.30’da başlayacak