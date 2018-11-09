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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 8’inci haftanın programını ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler

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K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 8’inci haftanın programını ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – G. Gücü
Hüseyin Eyyüpler

Atatürk Stadı
Çetinkaya – Binatlı
Ali Özer

Cihangir Stadı
Cihangir – Esentepe
Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı
Lefke - Türk Ocağı
Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig

Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – Mormenekşe
Kerem Eran

N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Hamitköy
Emre Öztaşlı

Dörtyol Sahası
Mesarya – Karşıyaka
Mustafa Öztugay

11 Kasım Pazar

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – G. Birliği
Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY - Girne HE
Fehim Dayı

M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Gönyeli
Serkan Durmaz

K-Pet Birinci Lig

M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Yalova
Osman Küçük

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy - Yonpaş Dumlupınar
Turgay Misk

M. Döveç Stadı
Çanakkale – Maraş
Zekai Töre

Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Değirmenlik
İsfendiyar Açıksöz

Emek Stadı
Doğancı – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan

12 Kasım Pazartesi

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Yenicami
Utku Hamamcıoğlu

 

Not: Doğan Türk Birliği – Yenicami maçı 18.00’de, diğer karşılaşmalar 14.30’da başlayacak

 

 

 

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