Futbolda haftanın programı
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 8’inci haftanın programını ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 8’inci haftanın programını ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
K-Pet Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – G. Gücü
Hüseyin Eyyüpler
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Binatlı
Ali Özer
Cihangir Stadı
Cihangir – Esentepe
Osman Özpaşa
16 Ağustos Stadı
Lefke - Türk Ocağı
Serhan Şimşek
K-Pet Birinci Lig
Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – Mormenekşe
Kerem Eran
N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Hamitköy
Emre Öztaşlı
Dörtyol Sahası
Mesarya – Karşıyaka
Mustafa Öztugay
11 Kasım Pazar
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – G. Birliği
Mehmet Sezener
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY - Girne HE
Fehim Dayı
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Gönyeli
Serkan Durmaz
K-Pet Birinci Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Yalova
Osman Küçük
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy - Yonpaş Dumlupınar
Turgay Misk
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Maraş
Zekai Töre
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Değirmenlik
İsfendiyar Açıksöz
Emek Stadı
Doğancı – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan
12 Kasım Pazartesi
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Yenicami
Utku Hamamcıoğlu
Not: Doğan Türk Birliği – Yenicami maçı 18.00’de, diğer karşılaşmalar 14.30’da başlayacak