Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Futbolda 7. hafta maçlarının programı

A+A-

 

YARIN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Çetinkaya
Kerem Eran

Atatürk Stadı
Gönyeli – K. Kaymaklı
Osman Özpaşa

Üner Berkalp Stadı
Binatlı - Merit A. Yeşilova
Mustafa Öztugay

K-Pet 1.Lig
B. Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Y.Boğaziçi
İsfendiyar Açıksöz

N. Bağcıer Stadı
Yalova – Doğancı
Hüseyin Eyyüpler

Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Düzkaya
Osman Küçük

Maraş Stadı
Maraş - Akova Vuda
Emre Öztaşlı

E. Cemal Şahdur Sahası
Karşıyaka – Ozanköy
Hüseyin Özkan

PAZAR
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Lefke
Mehmet Sezener

Erdal Barut Stadı
Esentepe - Mağusa TG
Utku Hamamcıoğlu
    
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
G. Gücü - Baf ÜY
Ali Özer
    
Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Cihangir
Fehim Dayı

K-Pet 1. Lig
E. Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Çanakkale
Serhan Şimşek

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Göçmenköy
Evren Karademir

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya
Hakan Ünal

PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE - Doğan TB
Turgay Misk

Not: Girne Halk Evi – Doğan TB maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve 1. Lig maçları 14.30’da başlayacak

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler