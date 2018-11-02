Futbolda haftanın programı
Futbolda 7. hafta maçlarının programı
YARIN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Çetinkaya
Kerem Eran
Atatürk Stadı
Gönyeli – K. Kaymaklı
Osman Özpaşa
Üner Berkalp Stadı
Binatlı - Merit A. Yeşilova
Mustafa Öztugay
K-Pet 1.Lig
B. Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Y.Boğaziçi
İsfendiyar Açıksöz
N. Bağcıer Stadı
Yalova – Doğancı
Hüseyin Eyyüpler
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Düzkaya
Osman Küçük
Maraş Stadı
Maraş - Akova Vuda
Emre Öztaşlı
E. Cemal Şahdur Sahası
Karşıyaka – Ozanköy
Hüseyin Özkan
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Lefke
Mehmet Sezener
Erdal Barut Stadı
Esentepe - Mağusa TG
Utku Hamamcıoğlu
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
G. Gücü - Baf ÜY
Ali Özer
Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Cihangir
Fehim Dayı
K-Pet 1. Lig
E. Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Çanakkale
Serhan Şimşek
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Göçmenköy
Evren Karademir
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya
Hakan Ünal
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE - Doğan TB
Turgay Misk
Not: Girne Halk Evi – Doğan TB maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve 1. Lig maçları 14.30’da başlayacak