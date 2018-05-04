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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Süper Lig, Birinci Lig ve BTM 1. Lig'de son hafta maçları bu hafta oynanıyor

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

GAÜ Çetinkaya – Doğan TB

Kerem Eran

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Yenicami

Osman Özpaşa

 

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Yeni Boğaziçi

Utku Hamamcıoğlu

 

Mustafa H. Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – K.Kaymaklı

Evren Karademir

 

16 Ağustos Stadı

Lefke – Ozanköy

Mustafa Öztugay

 

Atatürk stadı

Gençlik Gücü – Cihangir

Hakan Muhtaroğlu

 

Dr. Fazıl Küçük stadı

Mağusa TG – Yalova

Fehim Dayı

 

Cumhuriyet Stadı

G. Birliği – Binatlı

Hüseyin Özkan

 

PAZAR

K-Pet 1. Lig

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Gönyeli

Ali Özer

 

16 Ağustos Stadı

Doğancı – Esentepe

Serkan Durmaz

 

Bostancı Bağcıl Stadı

B. Bağcıl – Lapta

Turgay Misk

 

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Mormenekşe

Osman Küçük

 

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Göçmenköy

Serhan Şimşek

 

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Dumlupınar

Mehmet Malek

 

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Çanakkale

Mehmet Sezener

 

Maraş Stadı

Maraş – Görneç

Serdar Bilgimer

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dörtyol sahası

Dörtyol – Vadili

Şakir Azizoğlu

 

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Yıldırım

Ali Karahasan

 

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Gaziköy

Recep Yamuk

 

Üç Şehitler Stadı

Geçitkale – Kumyalı

Olgun Canik

 

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz - Mesarya

Sami Özentürk

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Düzkaya

Hasan Eriş

 

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu – Aydınköy

Ferhat Tuna

 

Ergün Cemal Şahdur Stadı

Karşıyaka – Yılmazköy

Zekai Töre

 

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu – Denizli

Mustafa Torun

 

NOT: GAÜ Çetinkaya – Doğan Türk Birliği maçı 19.00’da, diğer A takım maçları 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de maçların başlama saati ise 14.00

 

 

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