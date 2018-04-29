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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.

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K-Pet Süper Lig
Binatlı – Mağusa TG: 1-1
Yalova – Türk Ocağı: 2-0
Yenicami – Cihangir: 0-2
Merit A. Yeşilova – G.Gücü: 1-1
Ozanköy – Baf ÜY: 1-7
Y.Boğaziçi – G.Birliği: 1-4
Doğan TB – Lefke: 3-2

K-Pet 1. Lig
Gönyeli – Hamitköy: 2-1

BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya
Hüseyin Eyyüpler

K-Pet 1. Lig
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Girne HE
Utku Hamamcıoğlu

Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Dumlupınar
Mustafa Öztugay

Erdal Barut Stadı
Esentepe – Kaya Mehmetçik
Timur E. Bodi

16 Ağustos Stadı
Doğancı – Akova Vuda
Ali Özer

Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Değirmenlik
Serkan Durmaz

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Maraş
Evren Karademir

BTM 1 Ligi Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Vadili
Ömer Doğru

14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dörtyol
Ali Karahasan

Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Geçitkale
Ozan Kel

Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Dipkarpaz
Hakan Ünal

Gaziköy Sahası
Gaziköy – Tatlısu Seracılar
Olgun Canik

BTM 1. Ligi Beyaz Grup
Denizli Stadı
Denizli – Tatlısu
Necmi Bulut

Aydınköy Sahası
Aydınköy – Ortaköy
Mustafa Torun

Atilla Topaloğlu Stadı
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
İsmail Egeli

Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karşıyaka
Turgay Misk

NOT: A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.
 

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