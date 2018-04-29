Futbolda haftanın programı
A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.
K-Pet Süper Lig
Binatlı – Mağusa TG: 1-1
Yalova – Türk Ocağı: 2-0
Yenicami – Cihangir: 0-2
Merit A. Yeşilova – G.Gücü: 1-1
Ozanköy – Baf ÜY: 1-7
Y.Boğaziçi – G.Birliği: 1-4
Doğan TB – Lefke: 3-2
K-Pet 1. Lig
Gönyeli – Hamitköy: 2-1
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya
Hüseyin Eyyüpler
K-Pet 1. Lig
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Girne HE
Utku Hamamcıoğlu
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Dumlupınar
Mustafa Öztugay
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Kaya Mehmetçik
Timur E. Bodi
16 Ağustos Stadı
Doğancı – Akova Vuda
Ali Özer
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Değirmenlik
Serkan Durmaz
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Maraş
Evren Karademir
BTM 1 Ligi Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Vadili
Ömer Doğru
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dörtyol
Ali Karahasan
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Geçitkale
Ozan Kel
Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Dipkarpaz
Hakan Ünal
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Tatlısu Seracılar
Olgun Canik
BTM 1. Ligi Beyaz Grup
Denizli Stadı
Denizli – Tatlısu
Necmi Bulut
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Ortaköy
Mustafa Torun
Atilla Topaloğlu Stadı
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
İsmail Egeli
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karşıyaka
Turgay Misk
NOT: A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.