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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve Birinci Lig'de 29'uncu hafta heyecanı yaşanacak

A+A-

YARIN

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Mağusa TG

Kerem Eran

 

Cihangir Stadı

Yalova – Türk Ocağı

Mehmet Malek

 

Atatürk Stadı

Yenicami – Cihangir

Serhan Şimşek

 

Mustafa H. Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Gençlik Gücü

Mehmet Sezener

 

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Baf ÜY

Osman Özpaşa

 

Osman E. Mehmet Stadı

Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği

Fehim Dayı

 

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Lefke

Emre Öztaşlı

 

K-Pet 1. Lig

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Hamitköy

Hasan Eriş

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya

Hüseyin Eyyüpler

 

K-Pet 1. Lig

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Girne HE

Utku Hamamcıoğlu

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – B. Bağcıl

Hüseyin Özkan

 

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Dumlupınar

Mustafa Öztugay

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Kaya Mehmetçik

Timur E. Bodi

 

16 Ağustos Stadı

Doğancı – Akova Vuda

Ali Özer

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Değirmenlik

Serkan Durmaz

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Maraş

Evren Karademir

 

BTM 1 Ligi Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı

Kumyalı – Vadili

Ömer Doğru

 

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Dörtyol

Ali Karahasan

 

Hasan Bardakko Stadı

Mesarya – Geçitkale

Ozan Kel

 

Eray Vudalı Stadı

Yıldırım – Dipkarpaz

Hakan Ünal

 

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Tatlısu Seracılar

Olgun Canik

 

BTM 1. Ligi Beyaz Grup

Denizli Stadı

Denizli – Tatlısu

Necmi Bulut

 

Aydınköy Sahası

Aydınköy – Ortaköy

Mustafa Torun

 

Atilla Topaloğlu Stadı

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu

İsmail Egeli

 

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Karşıyaka

Turgay Misk

 

NOT: Yenicami – Cihangir maçı 17.30’da, diğer A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30

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