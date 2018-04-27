Futbolda haftanın programı
Süper Lig ve Birinci Lig'de 29'uncu hafta heyecanı yaşanacak
YARIN
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Mağusa TG
Kerem Eran
Cihangir Stadı
Yalova – Türk Ocağı
Mehmet Malek
Atatürk Stadı
Yenicami – Cihangir
Serhan Şimşek
Mustafa H. Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Gençlik Gücü
Mehmet Sezener
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Baf ÜY
Osman Özpaşa
Osman E. Mehmet Stadı
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Lefke
Emre Öztaşlı
K-Pet 1. Lig
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Hamitköy
Hasan Eriş
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya
Hüseyin Eyyüpler
K-Pet 1. Lig
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Girne HE
Utku Hamamcıoğlu
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – B. Bağcıl
Hüseyin Özkan
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Dumlupınar
Mustafa Öztugay
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Kaya Mehmetçik
Timur E. Bodi
16 Ağustos Stadı
Doğancı – Akova Vuda
Ali Özer
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Değirmenlik
Serkan Durmaz
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Maraş
Evren Karademir
BTM 1 Ligi Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Vadili
Ömer Doğru
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dörtyol
Ali Karahasan
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Geçitkale
Ozan Kel
Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Dipkarpaz
Hakan Ünal
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Tatlısu Seracılar
Olgun Canik
BTM 1. Ligi Beyaz Grup
Denizli Stadı
Denizli – Tatlısu
Necmi Bulut
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Ortaköy
Mustafa Torun
Atilla Topaloğlu Stadı
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
İsmail Egeli
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karşıyaka
Turgay Misk
NOT: Yenicami – Cihangir maçı 17.30’da, diğer A takım karşılaşmaları saat 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30