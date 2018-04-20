Futbolda haftanın programı

YARIN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Gençlik Gücü – Yenicami

Utku Hamamcıoğlu

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Doğan TB

Mehmet Sezener

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa TG – Yeni Boğaziçi

Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı

Lefke – K. Kaymaklı

Timur E. Bodi

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Binatlı

Ali Özer

Cumhuriyet Stadı

Gençler Birliği – Ozanköy

Mehmet Malek

Cihangir Stadı

Cihangir – Yalova

Kerem Eran

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Hasan Bardakko Stadı

Mesarya – Kumyalı

Hüseyin Özaşık

PAZAR

K-Pet 1. Lig

Maraş Stadı

Maraş – Gönyeli

Turgay Misk

Bostancı Bağcıl Stadı

B. Bağcıl – Esentepe

Mustafa Öztugay

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Lapta

Osman Küçük

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Mormenekşe

Fehim Dayı

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Göçmenköy

Serkan Durmaz

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Çanakkale

Hakan Muhtaroğlu

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Görneç

Serhan Şimşek

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Doğancı

Serdar Bilgimer

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dörtyol Sahası

Yıldırım – Vadili

Ali Karahasan

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Dörtyol

Serkan Başkaya

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Geçitkale

Fatih Bardakçıoğlu

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Dipkarpaz

Cemal Sarı

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu – Düzkaya

Hüseyin Özkan

Ergin Cemal Şahdur Stadı

Karşıyaka – Ortaköy

Ferhat Tuna

Denizli Stadı

Denizli – Aydınköy

Kaan Koday

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu – Yılmazköy

Olgun Canik

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Merit A. Yeşilova

Emre Öztaşlı

NOT: GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova maçı 19.00’da, Süper Lig, 1. Lig ve BTM 1. Ligi’ndeki diğer tüm karşılaşmalar 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.