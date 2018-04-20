Futbolda haftanın programı
Süper Lig ve Birinci Lig'de 28'inci hafta heyecanı yaşanacak
YARIN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Yenicami
Utku Hamamcıoğlu
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Doğan TB
Mehmet Sezener
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – Yeni Boğaziçi
Osman Özpaşa
16 Ağustos Stadı
Lefke – K. Kaymaklı
Timur E. Bodi
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Binatlı
Ali Özer
Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – Ozanköy
Mehmet Malek
Cihangir Stadı
Cihangir – Yalova
Kerem Eran
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Kumyalı
Hüseyin Özaşık
PAZAR
K-Pet 1. Lig
Maraş Stadı
Maraş – Gönyeli
Turgay Misk
Bostancı Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Esentepe
Mustafa Öztugay
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Lapta
Osman Küçük
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Mormenekşe
Fehim Dayı
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Göçmenköy
Serkan Durmaz
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Çanakkale
Hakan Muhtaroğlu
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Görneç
Serhan Şimşek
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Doğancı
Serdar Bilgimer
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dörtyol Sahası
Yıldırım – Vadili
Ali Karahasan
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Dörtyol
Serkan Başkaya
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Geçitkale
Fatih Bardakçıoğlu
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dipkarpaz
Cemal Sarı
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu – Düzkaya
Hüseyin Özkan
Ergin Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Ortaköy
Ferhat Tuna
Denizli Stadı
Denizli – Aydınköy
Kaan Koday
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Yılmazköy
Olgun Canik
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Merit A. Yeşilova
Emre Öztaşlı
NOT: GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova maçı 19.00’da, Süper Lig, 1. Lig ve BTM 1. Ligi’ndeki diğer tüm karşılaşmalar 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.