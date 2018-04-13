Futbolda haftanın programı
Süper Lig ve Birinci Lig'de 27'nci hafta heyecanı yaşanacak
YARIN
K-Pet Süper Lig
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Mağusa TG
Mehmet Sezener
Osman E. Mehmet Stadı
Yeni Boğaziçi – Türk Ocağı
Serhan Şimşek
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – G. Gücü
Ali Özer
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – G. Birliği
Hakan Muhtaroğlu
Nihat Bağcıer Stadı
Yalova – Yenicami
Turgay Misk
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Cihangir
Fehim Dayı
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – Baf ÜY
Hüseyin Özkan
Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Lefke
Hüseyin Eyyüpler
PAZAR
K-Pet 1. Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Girne HE
Serkan Durmaz
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Değirmenlik
Serdar Bilgimer
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Dumlupınar
Utku Hamamcıoğlu
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Hamitköy
Mehmet Malek
16 Ağustos Stadı
Doğancı – B. Bağcıl
Evren Karademir
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Akova Vuda
Osman Özpaşa
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Görneç
Osman Küçük
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Maraş
Kerem Eran
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Yıldırım
İsmail Egeli
14 Ağustos Stadı
Vadili – Gaziköy
Şakir Azizoğlu
Rauf R. Denktaş Stadı
Geçitkale – Serdarlı
Ferhat Tuna
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar
Kaan Koday
Dörtyol Sahası
Dörtyol – Mesarya
Ömer Doğru
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Tatlısu
Ozan Kel
Ergin Cemal Şahdur Satdı
Karşıyaka – Aydınköy
Zekai Töre
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Karaoğlanoğlu
İsfendiyar Açıksöz
Balıkesir Stadı
Yılmazköy – Denizli
Hakan Ünal
NOT: Süper Lig ve Birinci Lig’de tüm karşılaşmalar 16.00’da, BTM 1. Ligi’nde tüm maçlar 13.00’te, sadece Kırmızı Grup’taki Dörtyol – Mesarya maçı 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.