Futbolda haftanın programı

YARIN

K-Pet Süper Lig

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Mağusa TG

Mehmet Sezener

Osman E. Mehmet Stadı

Yeni Boğaziçi – Türk Ocağı

Serhan Şimşek

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – G. Gücü

Ali Özer

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – G. Birliği

Hakan Muhtaroğlu

Nihat Bağcıer Stadı

Yalova – Yenicami

Turgay Misk

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Cihangir

Fehim Dayı

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – Baf ÜY

Hüseyin Özkan

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Lefke

Hüseyin Eyyüpler

PAZAR

K-Pet 1. Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Girne HE

Serkan Durmaz

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Değirmenlik

Serdar Bilgimer

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Dumlupınar

Utku Hamamcıoğlu

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Hamitköy

Mehmet Malek

16 Ağustos Stadı

Doğancı – B. Bağcıl

Evren Karademir

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Akova Vuda

Osman Özpaşa

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Görneç

Osman Küçük

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Maraş

Kerem Eran

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı

Kumyalı – Yıldırım

İsmail Egeli

14 Ağustos Stadı

Vadili – Gaziköy

Şakir Azizoğlu

Rauf R. Denktaş Stadı

Geçitkale – Serdarlı

Ferhat Tuna

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar

Kaan Koday

Dörtyol Sahası

Dörtyol – Mesarya

Ömer Doğru

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Tatlısu

Ozan Kel

Ergin Cemal Şahdur Satdı

Karşıyaka – Aydınköy

Zekai Töre

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Karaoğlanoğlu

İsfendiyar Açıksöz

Balıkesir Stadı

Yılmazköy – Denizli

Hakan Ünal

NOT: Süper Lig ve Birinci Lig’de tüm karşılaşmalar 16.00’da, BTM 1. Ligi’nde tüm maçlar 13.00’te, sadece Kırmızı Grup’taki Dörtyol – Mesarya maçı 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.