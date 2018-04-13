Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve Birinci Lig'de 27'nci hafta heyecanı yaşanacak

A+A-

YARIN

K-Pet Süper Lig

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Mağusa TG

Mehmet Sezener

 

Osman E. Mehmet Stadı

Yeni Boğaziçi – Türk Ocağı

Serhan Şimşek

 

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – G. Gücü

Ali Özer

 

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – G. Birliği

Hakan Muhtaroğlu

 

Nihat Bağcıer Stadı

Yalova – Yenicami

Turgay Misk

 

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Cihangir

Fehim Dayı

 

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – Baf ÜY

Hüseyin Özkan

 

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Lefke

Hüseyin Eyyüpler

 

PAZAR

K-Pet 1. Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Girne HE

Serkan Durmaz

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Değirmenlik

Serdar Bilgimer

 

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Dumlupınar

Utku Hamamcıoğlu

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Hamitköy

Mehmet Malek

 

16 Ağustos Stadı

Doğancı – B. Bağcıl

Evren Karademir

 

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Akova Vuda

Osman Özpaşa

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Görneç

Osman Küçük

 

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Maraş

Kerem Eran

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı

Kumyalı – Yıldırım

İsmail Egeli

 

14 Ağustos Stadı

Vadili – Gaziköy

Şakir Azizoğlu

 

Rauf R. Denktaş Stadı

Geçitkale – Serdarlı

Ferhat Tuna

 

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar

Kaan Koday

 

Dörtyol Sahası

Dörtyol – Mesarya

Ömer Doğru

 

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Tatlısu

Ozan Kel

 

Ergin Cemal Şahdur Satdı

Karşıyaka – Aydınköy

Zekai Töre

 

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Karaoğlanoğlu

İsfendiyar Açıksöz

 

Balıkesir Stadı

Yılmazköy – Denizli

Hakan Ünal

 

NOT: Süper Lig ve Birinci Lig’de tüm karşılaşmalar 16.00’da, BTM 1. Ligi’nde tüm maçlar 13.00’te, sadece Kırmızı Grup’taki Dörtyol – Mesarya maçı 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.

Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler