Futbolda haftanın programı

BUGÜN

K-Pet Birinci Lig

Hamitköy – Mormenekşe

Atatürk Stadı

Timur E. Bodi

YARIN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Ozanköy

Osman Özpaşa

Atatürk Stadı

G. Gücü – Yalova

Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY - Merit A. Yeşilova

Utku Hamamcıoğlu

16 Ağustos Stadı

Lefke - GAÜ Çetinkaya

Turgay Misk

K-Pet Birinci Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Çanakkale

Fehim Dayı

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Gönyeli

Hüseyin Özkan

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Canbulat Stadı

Mağusa TG - Doğan TB

Serhan Şimşek

Cihangir Stadı

Cihangir – Y. Boğaziçi

Ali Özer

Cumhuriyet Stadı

G.Birliği – K.Kaymaklı

Emre Öztaşlı

K-Pet Birinci Lig

Maraş Stadı

Maraş – Lapta

Serkan Durmaz

Eray Vudalı Stadı

Akova – Göçmenköy

Evren Karademir

B. Bağcıl Stadı

B. Bağcıl - Kaya Mehmetçik

Hakan Muhtaroğlu

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Doğancı

Mustafa Öztugay

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Binatlı

Mehmet Malek

K-Pet Birinci Lig

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Esentepe

Hasan Eriş

Not: K-Pet Birinci Lig’de Hamitköy – Mormenekşe ve Girne Halk Evi – Esentepe karşılaşmaları ile K-Pet Süper Lig’de Yenicami – Binatlı karşılaşmaları 19.00’da, diğer A takım karşılaşmaları 16.00’da başlayacak