Futbolda haftanın programı
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'de 26'ncı hafta maçları oynanacak
BUGÜN
K-Pet Birinci Lig
Hamitköy – Mormenekşe
Atatürk Stadı
Timur E. Bodi
YARIN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Ozanköy
Osman Özpaşa
Atatürk Stadı
G. Gücü – Yalova
Mehmet Sezener
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY - Merit A. Yeşilova
Utku Hamamcıoğlu
16 Ağustos Stadı
Lefke - GAÜ Çetinkaya
Turgay Misk
K-Pet Birinci Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Çanakkale
Fehim Dayı
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gönyeli
Hüseyin Özkan
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Canbulat Stadı
Mağusa TG - Doğan TB
Serhan Şimşek
Cihangir Stadı
Cihangir – Y. Boğaziçi
Ali Özer
Cumhuriyet Stadı
G.Birliği – K.Kaymaklı
Emre Öztaşlı
K-Pet Birinci Lig
Maraş Stadı
Maraş – Lapta
Serkan Durmaz
Eray Vudalı Stadı
Akova – Göçmenköy
Evren Karademir
B. Bağcıl Stadı
B. Bağcıl - Kaya Mehmetçik
Hakan Muhtaroğlu
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Doğancı
Mustafa Öztugay
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Binatlı
Mehmet Malek
K-Pet Birinci Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Esentepe
Hasan Eriş
Not: K-Pet Birinci Lig’de Hamitköy – Mormenekşe ve Girne Halk Evi – Esentepe karşılaşmaları ile K-Pet Süper Lig’de Yenicami – Binatlı karşılaşmaları 19.00’da, diğer A takım karşılaşmaları 16.00’da başlayacak