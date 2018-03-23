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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'de 24'üncü hafta heyecanı yaşanacak.

A+A-

YARIN

K-Pet Süper Lig

Nihat Bağcıer Stadı

Yalova – Yeni Boğaziçi

Kerem Eran

 

Atatürk Stadı

Gençlik Gücü – Binatlı

Fehim Dayı

 

Cumhuriyet Stadı

Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya

Mehmet Malek

 

K-Pet 1. Lig

Maraş Stadı

Maraş – Esentepe

Hüseyin Özkan

 

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Lapta

Osman Küçük

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Mormenekşe

Osman Özpaşa

 

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Kaya Mehmetçik

Serdar Bilgimer

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Çanakkale

Timur E. Bodi

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı

Cihangir – Doğan TB

Utku Hamamcıoğlu

 

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – K. Kaymaklı

Ali Özer

 

Atatürk Stadı

Yenicami – Ozanköy

Hüseyin Eyyüpler

 

Canbulat Stadı

Mağusa TG – Merit A. Yeşilova

Turgay Misk

 

K-Pet 1. Lig

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Gönyeli

Serhan Şimşek

 

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – B. Bağcıl

Evren Karademir

 

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Doğancı

Serkan Durmaz

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Lefke

Mehmet Sezener

 

Not: Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 15.00’te başlayacak. U21 Ligleri’nin başlama saati ise 12.30

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