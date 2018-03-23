Futbolda haftanın programı
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'de 24'üncü hafta heyecanı yaşanacak.
YARIN
K-Pet Süper Lig
Nihat Bağcıer Stadı
Yalova – Yeni Boğaziçi
Kerem Eran
Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Binatlı
Fehim Dayı
Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – GAÜ Çetinkaya
Mehmet Malek
K-Pet 1. Lig
Maraş Stadı
Maraş – Esentepe
Hüseyin Özkan
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Lapta
Osman Küçük
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Mormenekşe
Osman Özpaşa
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Kaya Mehmetçik
Serdar Bilgimer
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Çanakkale
Timur E. Bodi
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Cihangir Stadı
Cihangir – Doğan TB
Utku Hamamcıoğlu
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – K. Kaymaklı
Ali Özer
Atatürk Stadı
Yenicami – Ozanköy
Hüseyin Eyyüpler
Canbulat Stadı
Mağusa TG – Merit A. Yeşilova
Turgay Misk
K-Pet 1. Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Gönyeli
Serhan Şimşek
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – B. Bağcıl
Evren Karademir
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Doğancı
Serkan Durmaz
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Lefke
Mehmet Sezener
Not: Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçı 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 15.00’te başlayacak. U21 Ligleri’nin başlama saati ise 12.30