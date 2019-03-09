Futbolda günün sonuçları
K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig Kırmızı Grup, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig'de günün maçları tamamlandı.
A+A-
K-PET SÜPER LİG
Türk Ocağı-Merit Alsancak Yeşilova:1-1
Gönyeli-Cihangir:2-2
K-PET 1.LİG
Hamitköy-Akova:0-0
Değirmenlik-Mesarya:3-2
Yeniboğaziçi-Doğancı:3-1
Maraş-Göçmenköy:0-1
U21 SÜPER LİG
Çetinkaya-Lefke:0-0
Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova: 8-1
Gönyeli-Cihangir: 1-2
U21 1.LİG
Maraş-Göçmenköy: 2-4
Hamitköy-Akova: 3-1
Değirmenlik-Mesarya: 2-1
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Vadili-Dörtyol: 0-0
Mehmetçik-Türkmenköy: 3-2
Geçitkale – Gaziköy (Gaziköy sahaya çıkmadı)
Dipkarpaz-Görneç: 0-2
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