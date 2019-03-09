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Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig Kırmızı Grup, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig'de günün maçları tamamlandı.

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K-PET SÜPER LİG

Türk Ocağı-Merit Alsancak Yeşilova:1-1

Gönyeli-Cihangir:2-2

 

K-PET 1.LİG

Hamitköy-Akova:0-0

Değirmenlik-Mesarya:3-2

Yeniboğaziçi-Doğancı:3-1

Maraş-Göçmenköy:0-1

 

U21 SÜPER LİG

Çetinkaya-Lefke:0-0

Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova: 8-1

Gönyeli-Cihangir: 1-2

 

U21 1.LİG

Maraş-Göçmenköy: 2-4

Hamitköy-Akova: 3-1

Değirmenlik-Mesarya: 2-1

 

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Vadili-Dörtyol: 0-0

Mehmetçik-Türkmenköy: 3-2

Geçitkale – Gaziköy (Gaziköy sahaya çıkmadı)

Dipkarpaz-Görneç: 0-2

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