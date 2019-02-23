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Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig Kırmızı Grup ve U21 Ligleri'nde gün adına oynanan maçlar az önce tamamlandı. Sonuçlar şöyle;

A+A-

SONUÇLAR

K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı – Cihangir:                      Ert.

Esentepe – Yenicami:                        0-1

Binatlı - Mağusa TG:                          0-7

G. Birliği - Doğan TB:                         0-1

Çetinkaya – K. Kaymaklı:                   4-1

 

K-Pet Birinci Lig

Maraş – Ozanköy:                              1-1

Mormenekşe – Göçmenköy:             0-2

Y. Dumlupınar – Karşıyaka:               1-1

Düzkaya – Doğancı:                           3-1

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Gaziköy – Vadili:                                1-7

Dörtyol – Geçitkale:                           1-1

Görneç – Türkmenköy:                      4-0      

Serdarlı – Dipkarpaz:                        3-2

 

U21 Süper Lig

Türk Ocağı – Cihangir:                      11-0

Esentepe – Yenicami:                        2-3

Binatlı - Mağusa TG:                          0-3

G. Birliği - Doğan TB:                         1-4

Çetinkaya – K. Kaymaklı:                   1-4

 

U21 Birinci Lig

Maraş – Ozanköy:                              1-1

Mormenekşe – Göçmenköy:             1-3

Y. Dumlupınar – Karşıyaka:               2-0

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