Futbolda günün sonuçları
K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig Kırmızı Grup ve U21 Ligleri'nde gün adına oynanan maçlar az önce tamamlandı. Sonuçlar şöyle;
SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Cihangir: Ert.
Esentepe – Yenicami: 0-1
Binatlı - Mağusa TG: 0-7
G. Birliği - Doğan TB: 0-1
Çetinkaya – K. Kaymaklı: 4-1
K-Pet Birinci Lig
Maraş – Ozanköy: 1-1
Mormenekşe – Göçmenköy: 0-2
Y. Dumlupınar – Karşıyaka: 1-1
Düzkaya – Doğancı: 3-1
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Gaziköy – Vadili: 1-7
Dörtyol – Geçitkale: 1-1
Görneç – Türkmenköy: 4-0
Serdarlı – Dipkarpaz: 3-2
U21 Süper Lig
Türk Ocağı – Cihangir: 11-0
Esentepe – Yenicami: 2-3
Binatlı - Mağusa TG: 0-3
G. Birliği - Doğan TB: 1-4
Çetinkaya – K. Kaymaklı: 1-4
U21 Birinci Lig
Maraş – Ozanköy: 1-1
Mormenekşe – Göçmenköy: 1-3
Y. Dumlupınar – Karşıyaka: 2-0