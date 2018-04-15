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Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün maçları tamamlandı.

A+A-

K-Pet 1. Lig

Gönyeli – Dumlupınar: 1-0

Lapta – Hamitköy: 0-0

Doğancı – B. Bağcıl: 2-1

Kaya Mehmetçik – Akova Vuda: 1-2

Göçmenköy – Görneç: 3-1

Çanakkale – Maraş: 1-0

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Kumyalı – Yıldırım: 1-2

Vadili – Gaziköy: 4-2

Geçitkale – Serdarlı: 6-0

Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar: 5-0

 

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Düzkaya – Tatlısu: 1-0

Karşıyaka – Aydınköy: 6-1

Ortaköy – Karaoğlanoğlu: 1-1

Yılmazköy – Denizli: 1-7

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