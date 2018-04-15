Futbolda günün sonuçları
Futbolda günün maçları tamamlandı.
A+A-
K-Pet 1. Lig
Gönyeli – Dumlupınar: 1-0
Lapta – Hamitköy: 0-0
Doğancı – B. Bağcıl: 2-1
Kaya Mehmetçik – Akova Vuda: 1-2
Göçmenköy – Görneç: 3-1
Çanakkale – Maraş: 1-0
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Kumyalı – Yıldırım: 1-2
Vadili – Gaziköy: 4-2
Geçitkale – Serdarlı: 6-0
Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar: 5-0
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Düzkaya – Tatlısu: 1-0
Karşıyaka – Aydınköy: 6-1
Ortaköy – Karaoğlanoğlu: 1-1
Yılmazköy – Denizli: 1-7
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