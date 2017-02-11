Futbolda günün programı
FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGRAM
SONUÇ
K-PET SÜPER LİG
Binatlı-Baf ÜY:
BUGÜN
K-PET SÜPER LİG
Canbulat Stadı
Mağusa TG-Cihangir
Serdar Bilgimer
Cumhuriyet Stadı
G.Birliği-G.Gücü
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Doğan TB-Değirmenlik
Serkan Durmaz
Atatürk Stadı
Yenicami-Türk Ocağı
Utku Hamamcıoğlu
K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP
Üç Şehitler Stadı
Akova-Mesarya
Mustafa Öztugay
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz-Mehmetçik
Osman Küçük
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya-Merit A.Yeşilova
İhsan Payas
K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP
Karşıyaka Sahası
Karşıyaka-Gönyeli
Serhan Şimşek
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy-Doğancı
Evren Karademir
YARIN
K-PET SÜPER LİG
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı-Mormenekşe
Timur Ercan Bodi
16 Ağustos Stadı
Lefke-GAÜ Çetinkaya
Ali Özer
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar-Yalova
Mehmet Sezener
K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy-Yeniboğaziçi
Kerem Eran
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy-Maraş
Hüseyin Özkan
K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP
Mete Adanır Stadı
Girne HE-Denizli
Hasan Eriş
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu-Esentepe
Turgay Misk
Ayyani Stadı
B.Bağcıl-Serdarlı
Hüseyin Eyyüpler