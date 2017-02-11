Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Futbolda günün programı
Futbolda günün programı

Futbolda günün programı

FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGRAM

A+A-

SONUÇ

K-PET SÜPER LİG

Binatlı-Baf ÜY:

BUGÜN

K-PET SÜPER LİG

Canbulat Stadı

Mağusa TG-Cihangir

Serdar Bilgimer

 

Cumhuriyet Stadı

G.Birliği-G.Gücü

Fehim Dayı

 

Mete Adanır Stadı

Doğan TB-Değirmenlik

Serkan Durmaz

 

Atatürk Stadı

Yenicami-Türk Ocağı

Utku Hamamcıoğlu

 

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP

Üç Şehitler Stadı

Akova-Mesarya

Mustafa Öztugay

 

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz-Mehmetçik

Osman Küçük

 

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya-Merit A.Yeşilova

İhsan Payas

 

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP

Karşıyaka Sahası

Karşıyaka-Gönyeli

Serhan Şimşek

 

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy-Doğancı

Evren Karademir

 

YARIN

K-PET SÜPER LİG

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı-Mormenekşe

Timur Ercan Bodi

 

16 Ağustos Stadı

Lefke-GAÜ Çetinkaya

Ali Özer

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar-Yalova

Mehmet Sezener

 

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy-Yeniboğaziçi

Kerem Eran

 

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy-Maraş

Hüseyin Özkan

 

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP

Mete Adanır Stadı

Girne HE-Denizli

Hasan Eriş

 

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu-Esentepe

Turgay Misk

 

Ayyani Stadı

B.Bağcıl-Serdarlı

Hüseyin Eyyüpler

 

 

 

 

Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler