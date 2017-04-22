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FUTBOLDA BUGÜN

FUTBOLDA BUGÜN

K-Pet Süper Lig’de haftanın programı

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadyumu: Baf ÜY - Türk Ocağı (Serhan Şimşek)

Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya  - G. Birliği (Kerem Eran)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yenicami (Hüseyin Özkan)

Mete Adanır Stadı: Doğan TB - Mağusa TG (Serkan Durmaz)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Binatlı (Mehmet Sezener)

Fikri Karayel Stadı: Yalova – G. Gücü (Evren Karademir)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Dumlupınar (Turgay Misk)

Cihangir Stadı: Cihangir – Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)

 

Not: A takım karşılaşmaları 16.00’da, A2 karşılaşmaları 13.30’da başlayacak.

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