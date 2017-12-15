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Futbolda bu hafta!

Futbolda bu hafta!

Futbolda haftanın programı

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – G.Gücü

Mehmet Malek

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Lefke

Utku Hamamcıoğlu

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova - GAÜ Çetinkaya

Serhan Şimşek

 

M. Özkayım Stadı

Ozanköy – G.Birliği

Mehmet Sezener

 

Mete Adanır Stadı

Yalova – Cihangir

Fehim Dayı

 

K-Pet Birinci Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – B.Bağcıl

Hasan Eriş

 

Emek Stadı

Doğancı - Kaya Mehmetçik

Serdar Bilgimer

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Değirmenlik

Timur E. Bodi

 

M. Döveç Stadı

Çanakkale – Hamitköy

Serkan Durmaz

 

Üç Şehitler Stadı

Görneç - Akova Vuda

Mustafa Öztugay

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB - Baf ÜY

Ali Özer

           

Osman E. Mehmet Stadı

Y. Boğaziçi - Mağusa TG

Kerem Eran

 

K-Pet Birinci Lig

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta - Girne HE

Evren Karademir

           

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Maraş

Hakan Muhtaroğlu

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Dumlupınar

Hüseyin Eyyüpler

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Binatlı - Türk Ocağı

Osman Özpaşa

 

Not: A takım maçları 14.00’te, U21 maçları 11.30’da başlayacak. Yenicami – G.Gücü ve Binatlı – Türk Ocağı karşılaşmalarının başlama saati 18.00

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