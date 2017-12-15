Futbolda bu hafta!
Futbolda haftanın programı
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – G.Gücü
Mehmet Malek
YARIN
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Lefke
Utku Hamamcıoğlu
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova - GAÜ Çetinkaya
Serhan Şimşek
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – G.Birliği
Mehmet Sezener
Mete Adanır Stadı
Yalova – Cihangir
Fehim Dayı
K-Pet Birinci Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – B.Bağcıl
Hasan Eriş
Emek Stadı
Doğancı - Kaya Mehmetçik
Serdar Bilgimer
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Değirmenlik
Timur E. Bodi
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Hamitköy
Serkan Durmaz
Üç Şehitler Stadı
Görneç - Akova Vuda
Mustafa Öztugay
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB - Baf ÜY
Ali Özer
Osman E. Mehmet Stadı
Y. Boğaziçi - Mağusa TG
Kerem Eran
K-Pet Birinci Lig
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta - Girne HE
Evren Karademir
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Maraş
Hakan Muhtaroğlu
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Dumlupınar
Hüseyin Eyyüpler
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı - Türk Ocağı
Osman Özpaşa
Not: A takım maçları 14.00’te, U21 maçları 11.30’da başlayacak. Yenicami – G.Gücü ve Binatlı – Türk Ocağı karşılaşmalarının başlama saati 18.00