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Futbolda bu hafta

Futbolda bu hafta

Futbolda Haftanın Programı

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Bugün

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı
G. Gücü - GAÜ Çetinkaya
Timur E. Bodi

Cumhuriyet Stadı
G. Birliği - Doğan TB
Kerem Eran

Canbulat Stadı
Mağusa TG – Ozanköy
Turgay Misk

Cihangir Stadı
Cihangir – Binatlı
Mehmet Sezener

K-Pet Birinci Lig

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Esentepe
Hüseyin Özkan

B. Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Doğancı
Mehmet Malek

Mete Adanır Stadı
Girne HE – Mormenekşe
Serdar Bilgimer

Yarın

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – K. Kaymaklı
Serhan Şimşek

16 Ağustos Stadı
Lefke - Merit A. Yeşilova
Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Y.Boğaziçi
Hüseyin Eyyüpler

Atatürk Stadı
Yenicami – Yalova
Ali Özer

K-Pet Birinci Lig

Eray Vudalı Stadı
Akova - Kaya Mehmetçik
Evren Karademir

Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Lapta
Osman Küçük

Maraş Stadı
Maraş – Çanakkale
Mustafa Öztugay

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Göçmenköy
Hakan Muhtaroğlu

Pazartesi

K-Pet Birinci Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Gönyeli
Serkan Durmaz

 

Not: A takım maçları 14.00’te, U21 maçları 11.30’da başlayacak. Dumlupınar – Gönyeli karşılaşmasının başlama saati 18.30.

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