Futbolda bu hafta
Futbolda Haftanın Programı
Bugün
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
G. Gücü - GAÜ Çetinkaya
Timur E. Bodi
Cumhuriyet Stadı
G. Birliği - Doğan TB
Kerem Eran
Canbulat Stadı
Mağusa TG – Ozanköy
Turgay Misk
Cihangir Stadı
Cihangir – Binatlı
Mehmet Sezener
K-Pet Birinci Lig
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Esentepe
Hüseyin Özkan
B. Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Doğancı
Mehmet Malek
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Mormenekşe
Serdar Bilgimer
Yarın
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – K. Kaymaklı
Serhan Şimşek
16 Ağustos Stadı
Lefke - Merit A. Yeşilova
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Y.Boğaziçi
Hüseyin Eyyüpler
Atatürk Stadı
Yenicami – Yalova
Ali Özer
K-Pet Birinci Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova - Kaya Mehmetçik
Evren Karademir
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Lapta
Osman Küçük
Maraş Stadı
Maraş – Çanakkale
Mustafa Öztugay
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Göçmenköy
Hakan Muhtaroğlu
Pazartesi
K-Pet Birinci Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Gönyeli
Serkan Durmaz
Not: A takım maçları 14.00’te, U21 maçları 11.30’da başlayacak. Dumlupınar – Gönyeli karşılaşmasının başlama saati 18.30.