Futbolda ara transfer başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2016-2017 Sezon Planlaması gereği tüm ligler için geçerli olacak olan Ara Transfer Dönemi, bugün başladı.

KTFF Yönetim Kurulu’nun sezon öncesi almış olduğu kararlar doğrultusunda, kulüpler, bonservisli olarak yerli futbolcu transfer işlemlerini en geç 13 Ocak 2017, Cuma gününe kadar, yabancı uyruklu futbolcular için ise son gün olan 24 Ocak Salı tarihine kadar transfer işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Kiralık transferler ise yerli ve yabancı uyruklu futbolcular için, 24 Ocak 2017 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Yerli ve yabancı uyruklu futbolcuların lisans işlemlerini eksiksiz olarak belirlenen tarihlerde mesai saatleri içerisinde KTFF Sekreterliği'ne ibraz etmeleri gerekiyor.

“Federasyon’dan kulüplere talimatlara uyun çağrısı yapıldı”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada “Kulüplere transferlerde dikkat edilmesi gereken hususlar için talimatlarda belirlenen hususlara uymaları gerekmektedir” çağrısı yaptı. Talimatlardaki düzenlemelere erişmek için federasyonun resmi internet üzerindeki linklerden yararlanılabileceği duyurulurken, yine yabancı uyruklu futbolcuların listelerinin kulüpler tarafından Yabancı uyruklu Futbolcu Bildirim Listesi (2016-2017) (Form 18) doldurulup en geç 24 Ocak 2017 tarihine kadar KTFF'ye ibraz etmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.