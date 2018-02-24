Futbolda alınan sonuçlar ve program
GAÜ Çetinkaya maçı 18.15’te diğer A takım maçları 15.00’te başlayacak. BTM 1. Lig maçlarının başlama saati ise 11.30.
K-Pet Süper Lig
Yeni Boğaziçi – Doğan TB: 1-7
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – K. Kaymaklı
Osman Özpaşa
Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Ozanköy
Mehmet Malek
Sadık Cemil Stadı
Yalova – Merit A. Yeşilova
Ali Özer
K-Pet 1. Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Lapta
Serkan Durmaz
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – B.Bağcıl
Evren Karademir
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Mormenekşe
Hakan Muhtaroğlu
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Kaya Mehmetçik
Mustafa Öztugay
Maraş Stadı
Maraş – Değirmenlik
Timur E. Bodi
YARIN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Baf ÜY
Utku Hamamcıoğlu
Canbulat Stadı
Mağusa TG – G. Birliği
Emre Öztaşlı
Cihangir Stadı
Cihangir – Lefke
Hüseyin Eyyüpler
K-Pet 1. Lig
Üner Berkalp Stadı
Gönyeli – Esentepe
Serhan Şimşek
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Girne HE
Turgay Misk
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Doğancı
Hasan Eriş
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Dipkarpaz
Ahmet Özkurtuluş
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dipkarpaz
Kaan Koday
Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Geçitkale
Ferhat Tuna
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Vadili
Serdar Bilgimer
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Dörtyol
Hüseyin Özaşık
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Denizli Stadı
Denizli – Karaoğlanoğlu
Hakan Ünal
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Ortaköy
Hüseyin Özkan
Balıkesir Stadı
Yılmazköy – Karşıyaka
Necmi Bulut
Aydınköy Stadı
Aydınköy – Tatlısu
İsmail Egeli
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – GAÜ Çetinkaya
Fehim Dayı
NOT: Yenicami – GAÜ Çetinkaya maçı 18.15’te diğer A takım maçları 15.00’te başlayacak. BTM 1. Lig maçlarının başlama saati ise 11.30.