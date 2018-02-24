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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

GAÜ Çetinkaya maçı 18.15’te diğer A takım maçları 15.00’te başlayacak. BTM 1. Lig maçlarının başlama saati ise 11.30.

A+A-

K-Pet Süper Lig

Yeni Boğaziçi – Doğan TB: 1-7

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı
Binatlı – K. Kaymaklı
Osman Özpaşa

Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Ozanköy
Mehmet Malek

Sadık Cemil Stadı
Yalova – Merit A. Yeşilova
Ali Özer

K-Pet 1. Lig

Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Lapta
Serkan Durmaz

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – B.Bağcıl
Evren Karademir

Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Mormenekşe
Hakan Muhtaroğlu

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Kaya Mehmetçik
Mustafa Öztugay

Maraş Stadı
Maraş – Değirmenlik
Timur E. Bodi

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Baf ÜY
Utku Hamamcıoğlu

Canbulat Stadı
Mağusa TG – G. Birliği
Emre Öztaşlı

Cihangir Stadı
Cihangir – Lefke
Hüseyin Eyyüpler

K-Pet 1. Lig

Üner Berkalp Stadı
Gönyeli – Esentepe
Serhan Şimşek

Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Girne HE
Turgay Misk

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Doğancı
Hasan Eriş

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Gaziköy Sahası
Gaziköy – Dipkarpaz
Ahmet Özkurtuluş

14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dipkarpaz
Kaan Koday

Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Geçitkale
Ferhat Tuna

Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Vadili
Serdar Bilgimer

Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Dörtyol
Hüseyin Özaşık

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Denizli Stadı
Denizli – Karaoğlanoğlu
Hakan Ünal

Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Ortaköy
Hüseyin Özkan

Balıkesir Stadı
Yılmazköy – Karşıyaka
Necmi Bulut

Aydınköy Stadı
Aydınköy – Tatlısu
İsmail Egeli

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı
Yenicami – GAÜ Çetinkaya
Fehim Dayı

 

NOT: Yenicami – GAÜ Çetinkaya maçı 18.15’te diğer A takım maçları 15.00’te başlayacak. BTM 1. Lig maçlarının başlama saati ise 11.30.

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