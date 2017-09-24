Futbolda alınan sonuçlar ve program
Türk Ocağı - Cihangir maçı 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak. U21 karşılaşmalarının başlama saati 13.30
SONUÇ
K-Pet Süper Lig
Baf ÜY – Binatlı: 0-1
K. Kaymaklı – G. Gücü: 3-2
Lefke – Y.Boğaziçi: 1-1
Mağusa TG – Yenicami: 2-2
K-Pet 1. Lig
Esentepe – Akova: 4-1
Kaya Mehmetçik – Lapta: 0-3
Değirmenlik – Gönyeli: 1-1
Girne HE – Göçmenköy: 1-0
U21 Süper Lig
Baf ÜY – Binatlı: 6-4
K. Kaymaklı – G. Gücü: 2-1
Lefke – Y.Boğaziçi: 0-6
Mağusa TG – Yenicami: 1-2
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova - Doğan TB
Ali Özer
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Ozanköy
Serhan Şimşek
Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Yalova
Utku Hamamcıoğlu
K-Pet 1. Lig
Üner Berkalp Stadı
Doğancı – Mormenekşe
İhsan Payas
Ayyani Stadı
B. Bağcıl – Çanakkale
Turgay Misk
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Görneç
Evren Karademir
Maraş Stadı
Maraş – Dumlupınar
Hüseyin Eyyüpler
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Cihangir
Mehmet Sezener