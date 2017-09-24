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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

Türk Ocağı - Cihangir maçı 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak. U21 karşılaşmalarının başlama saati 13.30

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SONUÇ

 

K-Pet Süper Lig

Baf ÜY – Binatlı: 0-1
K. Kaymaklı – G. Gücü: 3-2
Lefke – Y.Boğaziçi: 1-1
Mağusa TG – Yenicami: 2-2

K-Pet 1. Lig

Esentepe – Akova: 4-1
Kaya Mehmetçik – Lapta: 0-3
Değirmenlik – Gönyeli: 1-1
Girne HE – Göçmenköy: 1-0

U21 Süper Lig

Baf ÜY – Binatlı: 6-4
K. Kaymaklı – G. Gücü: 2-1
Lefke – Y.Boğaziçi: 0-6
Mağusa TG – Yenicami: 1-2

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova - Doğan TB
Ali Özer

Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Ozanköy
Serhan Şimşek

Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Yalova
Utku Hamamcıoğlu

K-Pet 1. Lig

Üner Berkalp Stadı
Doğancı – Mormenekşe
İhsan Payas

Ayyani Stadı
B. Bağcıl – Çanakkale
Turgay Misk

Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Görneç
Evren Karademir

Maraş Stadı
Maraş – Dumlupınar
Hüseyin Eyyüpler

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Cihangir
Mehmet Sezener

 

 

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