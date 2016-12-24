FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGRAM
A takım karşılaşmaları 14.30’da, A2 karşılaşmaları 12.00’de başlayacak
SONUÇLAR
K-PET SÜPER LİG
GAÜ Çetinkaya – Dumlupınar: 2-0
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup
Ozanköy – Tatlısu: 4-2
BUGÜN
K-PET SÜPER LİG
F. Karayel Stadı
Baf ÜY – Değirmenlik
Serkan Durmaz
Cihangir Stadı
Cihangir – Yenicami
Fehim Dayı
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mormenekşe – G.Birliği
Emre Öztaşlı
16 Ağustos Stadı
Lefke – Binatlı
Utku Hamamcıoğlu
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı - Mağusa TG
Ali Özer
K-PET BİRİNCİ LİG KIRMIZI GRUP
Maraş Stadı
Maraş – Mesarya
Turgay Misk
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Y.Boğaziçi
Ömer Doğru
N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Göçmenköy
İhsan Payas)
K-PET BİRİNCİ LİG BEYAZ GRUP
Y. Özorun Stadı
B. Bağcıl – Karşıyaka
Hüseyin Eyyüpler
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Gönyeli
Osman Küçük
YARIN
K-Pet Süper Lig
F. Karayel Stadı
Yalova - Türk Ocağı
Mehmet Sezener
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – G.Gücü
Hakan Muhtaroğlu
K-PET BİRİNCİ LİG KIRMIZI GRUP
Mehmetçik Stadı
Mehmetçik - Merit A. Yeşilova
Evren Karademir
Üç Şehitler Stadı
Akova – Hamitköy
Serdar Bilgimer
K-PET BİRİNCİ LİG BEYAZ GRUP
Hasan Bardakko Stadı
Serdarlı – Esentepe
Hasan Eriş
Aydınköy Sahası
Doğancı – Denizli
Hüseyin Özkan
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