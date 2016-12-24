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FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGRAM

FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGRAM

A takım karşılaşmaları 14.30’da, A2 karşılaşmaları 12.00’de başlayacak

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SONUÇLAR

K-PET SÜPER LİG

GAÜ Çetinkaya – Dumlupınar: 2-0

 

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

Ozanköy – Tatlısu: 4-2

 

BUGÜN

K-PET SÜPER LİG

F. Karayel Stadı

Baf ÜY – Değirmenlik

Serkan Durmaz

 

Cihangir Stadı

Cihangir – Yenicami

Fehim Dayı

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mormenekşe – G.Birliği

Emre Öztaşlı

 

16 Ağustos Stadı

Lefke – Binatlı

Utku Hamamcıoğlu

 

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı - Mağusa TG

Ali Özer

 

K-PET BİRİNCİ LİG KIRMIZI GRUP

Maraş Stadı

Maraş – Mesarya

Turgay Misk

 

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Y.Boğaziçi

Ömer Doğru

 

N. Bağcıer Stadı

Düzkaya – Göçmenköy

İhsan Payas)

 

K-PET BİRİNCİ LİG BEYAZ GRUP

Y. Özorun Stadı

B. Bağcıl – Karşıyaka

Hüseyin Eyyüpler

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Gönyeli

Osman Küçük

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

F. Karayel Stadı

Yalova - Türk Ocağı

Mehmet Sezener

 

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – G.Gücü

Hakan Muhtaroğlu

 

K-PET BİRİNCİ LİG KIRMIZI GRUP

Mehmetçik Stadı

Mehmetçik - Merit A. Yeşilova

Evren Karademir

 

Üç Şehitler Stadı

Akova – Hamitköy

Serdar Bilgimer

 

K-PET BİRİNCİ LİG BEYAZ GRUP

Hasan Bardakko Stadı

Serdarlı – Esentepe

Hasan Eriş

 

Aydınköy Sahası

Doğancı – Denizli

Hüseyin Özkan

 

 

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