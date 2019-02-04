Futbolda alınan sonuçlar ve program
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçı 18.30’da başlayacak
SONUÇLAR
U17 LİGİ FİNALİ
Baf ÜY – Yenicami: 2-1
K-PET SÜPER LİG
Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya: 1-1
Yenicami-Binatlı: 4-3
Cihangir-Küçük Kaymaklı: 5-1
Lefke-Esentepe: 4-0
Mağusa TG-Merit A. Yeşilova: 2-1
Girne Halk Evi-Gönyeli: 0-1
Gençlik Gücü-Gençler Birliği: 6-2
K-PET 1.LİG
Ozanköy-Bostancı Bağcıl: 2-1
Karşıyaka-Hamitköy: 4-0
Mesarya – Yeniboğaziçi: 4-3
Yonpaş Dumlupınar-Maraş: 1-0
Yalova-Mormenekşe: 3-2
Göçmenköy-Düzkaya: 3-2
Akova-Çanakkale: 3-3
Doğancı-Değirmenlik: 4-2
U21 SÜPER LİG
Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya: 2-3
Yenicami-Binatlı: 6-0
Cihangir-Küçük Kaymaklı: 0-1
Lefke-Esentepe: 2-0
Mağusa TG-Merit A. Yeşilova: 3-0
Girne Halk Evi-Gönyeli: 1-1
Gençlik Gücü-Gençler Birliği: 5-0
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 3-4
U21 1.LİG
Ozanköy-Bostancı Bağcıl: 1-3
Karşıyaka-Hamitköy: 2-6
Mesarya – Yeniboğaziçi: 1-3
Yonpaş Dumlupınar-Maraş: 3-3
Yalova-Mormenekşe: 0-2
Göçmenköy-Düzkaya: 2-3
Akova-Çanakkale: 4-0
BUGÜN
K-PET SÜPER LİG
Mete Adanır Stadı
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı
Osman Özpaşa
(Not: Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçı 18.30’da başlayacak)