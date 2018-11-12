FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGRAM
Futbolda 8. hafta alınan sonuçlar
A+A-
K-Pet Süper Lig
Mağusa TG – G. Gücü: 4-3
Çetinkaya – Binatlı: 0-3
Cihangir – Esentepe: 2-1
Lefke - Türk Ocağı: 0-2
Merit A. Yeşilova-Gönyeli: 4-1
K.Kaymaklı-G.Birliği:1-0
Baf Ülkü Yurdu-GHE: 5-0
K-Pet Birinci Lig
Y.Boğaziçi – Mormenekşe: 0-4
Düzkaya – Hamitköy: 4-1
Mesarya – Karşıyaka: 1-1
Ozanköy-Yalova: 3-0
Göçmenköy-Y.Dumlupınar: 3-0
Çanakkale-Maraş: 2-1
Akova-Değirmenlik: 4-1
Doğancı-B.Bağcıl: 0-0
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Yenicami
Utku Hamamcıoğlu
(Not: Doğan Türk Birliği – Yenicami maçı 18.00’de başlayacak)
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