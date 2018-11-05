Futbolda alınan sonuçlar ve program
Futbolda 7. haftada alınan sonuçlar
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Çetinkaya 1-1
Gönyeli – K. Kaymaklı 1-1
Binatlı - Merit A. Yeşilova 2-0
Yenicami – Lefke 5-0
Esentepe - Mağusa TG 0-1
G. Gücü - Baf ÜY 2-2
G. Birliği – Cihangir 2-1
K-Pet 1.Lig
B. Bağcıl – Y.Boğaziçi 1-2
Yalova – Doğancı 1-1
Mormenekşe – Düzkaya 3-2
Maraş - Akova Vuda 2-6
Karşıyaka – Ozanköy 2-2
Hamitköy – Çanakkale 3-0
Değirmenlik – Göçmenköy 0-1
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya 2-3
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE - Doğan TB
Turgay Misk
Not: Girne Halk Evi – Doğan TB maçı 18.00’de başlayacak.