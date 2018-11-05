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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda 7. haftada alınan sonuçlar

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K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı – Çetinkaya                     1-1

Gönyeli – K. Kaymaklı                        1-1

Binatlı - Merit A. Yeşilova                 2-0

Yenicami – Lefke                               5-0

Esentepe - Mağusa TG                      0-1

G. Gücü - Baf ÜY                                2-2

G. Birliği – Cihangir                           2-1

 

K-Pet 1.Lig

B. Bağcıl – Y.Boğaziçi                        1-2

Yalova – Doğancı                               1-1

Mormenekşe – Düzkaya                    3-2

Maraş - Akova Vuda                          2-6

Karşıyaka – Ozanköy                          2-2

Hamitköy – Çanakkale                       3-0

Değirmenlik – Göçmenköy                0-1

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya         2-3

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Girne HE - Doğan TB

Turgay Misk

 

Not: Girne Halk Evi – Doğan TB maçı 18.00’de başlayacak.

 

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