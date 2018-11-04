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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda 6.haftada alınan sonuçlar ve bugün oynanacak maçlar

A+A-

K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı – Çetinkaya                     1-1
Gönyeli – K. Kaymaklı                        1-1
Binatlı - Merit A. Yeşilova                    2-0

K-Pet 1.Lig

B. Bağcıl – Y.Boğaziçi                        1-2
Yalova – Doğancı                               1-1
Mormenekşe – Düzkaya                    3-2
Maraş - Akova Vuda                          2-6
Karşıyaka – Ozanköy                        2-2

 

U21 Süper Lig

Türk Ocağı – Çetinkaya                     3-2
Gönyeli – K. Kaymaklı                       0-3
Binatlı - Merit A. Yeşilova                   0-3

 

U21 1.Lig

B. Bağcıl – Y.Boğaziçi                        2-1
Mormenekşe – Düzkaya                    4-0
Maraş - Akova Vuda                          4-1
Karşıyaka – Ozanköy                        4-0

 

U17 Ligi A Grubu

Baf Ülkü Yurdu – Doğan TB               7-1

U17 Ligi B Grubu

Vadili – Mağusa Türk Gücü               0-6
Dörtyol – Cihangir                             1-0
Güvercinlik – Y. Dumlupınar             0-2

U17 Ligi C Grubu

Gönyeli – Merit A. Yeşilova               7-1

 

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı
Yenicami – Lefke
Mehmet Sezener

 

Erdal Barut Stadı
Esentepe - Mağusa TG
Utku Hamamcıoğlu

           

Şht. Hüseyin Ruso Stadı
G. Gücü - Baf ÜY
Ali Özer           

Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Cihangir
Fehim Dayı

K-Pet 1. Lig

E. Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Çanakkale
Serhan Şimşek

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Göçmenköy
Evren Karademir

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya
Hakan Ünal

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı
Girne HE - Doğan TB
Turgay Misk

 

Not: Girne Halk Evi – Doğan TB maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve 1. Lig maçları 14.30’da başlayacak. U21 Ligi maçları 12.00’de, U17 Ligi maçları da 09.45’te başlayacak.

 

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