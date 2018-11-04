Futbolda alınan sonuçlar ve program
Futbolda 6.haftada alınan sonuçlar ve bugün oynanacak maçlar
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Çetinkaya 1-1
Gönyeli – K. Kaymaklı 1-1
Binatlı - Merit A. Yeşilova 2-0
K-Pet 1.Lig
B. Bağcıl – Y.Boğaziçi 1-2
Yalova – Doğancı 1-1
Mormenekşe – Düzkaya 3-2
Maraş - Akova Vuda 2-6
Karşıyaka – Ozanköy 2-2
U21 Süper Lig
Türk Ocağı – Çetinkaya 3-2
Gönyeli – K. Kaymaklı 0-3
Binatlı - Merit A. Yeşilova 0-3
U21 1.Lig
B. Bağcıl – Y.Boğaziçi 2-1
Mormenekşe – Düzkaya 4-0
Maraş - Akova Vuda 4-1
Karşıyaka – Ozanköy 4-0
U17 Ligi A Grubu
Baf Ülkü Yurdu – Doğan TB 7-1
U17 Ligi B Grubu
Vadili – Mağusa Türk Gücü 0-6
Dörtyol – Cihangir 1-0
Güvercinlik – Y. Dumlupınar 0-2
U17 Ligi C Grubu
Gönyeli – Merit A. Yeşilova 7-1
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Lefke
Mehmet Sezener
Erdal Barut Stadı
Esentepe - Mağusa TG
Utku Hamamcıoğlu
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
G. Gücü - Baf ÜY
Ali Özer
Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Cihangir
Fehim Dayı
K-Pet 1. Lig
E. Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Çanakkale
Serhan Şimşek
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Göçmenköy
Evren Karademir
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya
Hakan Ünal
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE - Doğan TB
Turgay Misk
Not: Girne Halk Evi – Doğan TB maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve 1. Lig maçları 14.30’da başlayacak. U21 Ligi maçları 12.00’de, U17 Ligi maçları da 09.45’te başlayacak.