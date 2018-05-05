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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

A takım maçları 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de G.Birliği – Binatlı maçı 13.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak.

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K-Pet Süper Lig
GAÜ Çetinkaya – Doğan TB:3 - 3

BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Yenicami
Osman Özpaşa

Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Yeni Boğaziçi
Utku Hamamcıoğlu

Mustafa H. Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – K.Kaymaklı
Evren Karademir

16 Ağustos Stadı
Lefke – Ozanköy
Mustafa Öztugay

Atatürk stadı
Gençlik Gücü – Cihangir
Hakan Muhtaroğlu

Dr. Fazıl Küçük stadı
Mağusa TG – Yalova
Fehim Dayı

Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Binatlı
Hüseyin Özkan

YARIN
K-Pet 1. Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Gönyeli
Ali Özer

16 Ağustos Stadı
Doğancı – Esentepe
Serkan Durmaz

Bostancı Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Lapta
Turgay Misk

Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Mormenekşe
Osman Küçük

Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Göçmenköy
Serhan Şimşek

Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Dumlupınar
Mehmet Malek

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Çanakkale
Mehmet Sezener

Maraş Stadı
Maraş – Görneç
Serdar Bilgimer

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dörtyol sahası
Dörtyol – Vadili
Şakir Azizoğlu

Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Yıldırım
Ali Karahasan

14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Gaziköy
Recep Yamuk

Üç Şehitler Stadı
Geçitkale – Kumyalı
Olgun Canik

Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Mesarya
Sami Özentürk

BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Düzkaya
Hasan Eriş

Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Aydınköy
Ferhat Tuna

Ergün Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Yılmazköy
Zekai Töre

Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu – Denizli
Mustafa Torun

NOT: A takım maçları 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de G.Birliği – Binatlı maçı 13.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak.


 

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