Futbolda alınan sonuçlar ve program
A takım maçları 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de G.Birliği – Binatlı maçı 13.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak.
K-Pet Süper Lig
GAÜ Çetinkaya – Doğan TB:3 - 3
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Yenicami
Osman Özpaşa
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Yeni Boğaziçi
Utku Hamamcıoğlu
Mustafa H. Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – K.Kaymaklı
Evren Karademir
16 Ağustos Stadı
Lefke – Ozanköy
Mustafa Öztugay
Atatürk stadı
Gençlik Gücü – Cihangir
Hakan Muhtaroğlu
Dr. Fazıl Küçük stadı
Mağusa TG – Yalova
Fehim Dayı
Cumhuriyet Stadı
G. Birliği – Binatlı
Hüseyin Özkan
YARIN
K-Pet 1. Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Gönyeli
Ali Özer
16 Ağustos Stadı
Doğancı – Esentepe
Serkan Durmaz
Bostancı Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Lapta
Turgay Misk
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Mormenekşe
Osman Küçük
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Göçmenköy
Serhan Şimşek
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Dumlupınar
Mehmet Malek
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Çanakkale
Mehmet Sezener
Maraş Stadı
Maraş – Görneç
Serdar Bilgimer
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dörtyol sahası
Dörtyol – Vadili
Şakir Azizoğlu
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Yıldırım
Ali Karahasan
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Gaziköy
Recep Yamuk
Üç Şehitler Stadı
Geçitkale – Kumyalı
Olgun Canik
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Mesarya
Sami Özentürk
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Düzkaya
Hasan Eriş
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Aydınköy
Ferhat Tuna
Ergün Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Yılmazköy
Zekai Töre
Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu – Denizli
Mustafa Torun
NOT: A takım maçları 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de G.Birliği – Binatlı maçı 13.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak.