Futbolda alınan sonuçlar ve program
Birinci Lig’de tüm karşılaşmalar 16.00’da, BTM 1. Ligi’nde tüm maçlar 13.00’te, sadece Kırmızı Grup’taki Dörtyol – Mesarya maçı 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.
K-Pet Süper Lig
Ozanköy – Mağusa TG:
Yeni Boğaziçi – Türk Ocağı: 2-1
GAÜ Çetinkaya – G. Gücü: 3-1
Doğan TB – G. Birliği: 2-1
Yalova – Yenicami: 1-3
Binatlı – Cihangir: 4-0
K.Kaymaklı – Baf ÜY: 1-2
Merit A. Yeşilova – Lefke: 1-1
K-Pet 1. Lig
Mormenekşe – Girne HE: 0-1
Esentepe – Değirmenlik: 1-1
U21 Süper Lig
Ozanköy – Mağusa TG: 1-7
Yeni Boğaziçi – Türk Ocağı: 0-11
GAÜ Çetinkaya – G. Gücü: 1-4
Doğan TB – G. Birliği: 2-1
Yalova – Yenicami: 1-1
Binatlı – Cihangir: 0-6
K.Kaymaklı – Baf ÜY: 2-3
Merit A. Yeşilova – Lefke: 4-0
BUGÜN
K-Pet 1. Lig
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Hamitköy (Mehmet Malek)
16 Ağustos Stadı: Doğancı – B. Bağcıl (Evren Karademir)
Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik – Akova Vuda (Osman Özpaşa)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Görneç (Osman Küçük)
M. Döveç Stadı: Çanakkale – Maraş (Kerem Eran
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik Stadı: Kumyalı – Yıldırım (İsmail Egeli)
14 Ağustos Stadı: Vadili – Gaziköy (Şakir Azizoğlu)
Rauf R. Denktaş Stadı: Geçitkale – Serdarlı (Ferhat Tuna)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar (Kaan Koday)
Dörtyol Sahası: Dörtyol – Mesarya (Ömer Doğru)
BTM 1. Lig Beyaz Grup
N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – Tatlısu (Ozan Kel)
Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka – Aydınköy (Zekai Töre)
Ortaköy Sahası: Ortaköy – Karaoğlanoğlu (İsfendiyar Açıksöz)
Balıkesir Stadı: Yılmazköy – Denizli (Hakan Ünal)
NOT: Birinci Lig’de tüm karşılaşmalar 16.00’da, BTM 1. Ligi’nde tüm maçlar 13.00’te, sadece Kırmızı Grup’taki Dörtyol – Mesarya maçı 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.