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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

Birinci Lig’de tüm karşılaşmalar 16.00’da, BTM 1. Ligi’nde tüm maçlar 13.00’te, sadece Kırmızı Grup’taki Dörtyol – Mesarya maçı 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.

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K-Pet Süper Lig

Ozanköy – Mağusa TG:

Yeni Boğaziçi – Türk Ocağı: 2-1

GAÜ Çetinkaya – G. Gücü: 3-1

Doğan TB – G. Birliği: 2-1

Yalova – Yenicami: 1-3

Binatlı – Cihangir: 4-0

K.Kaymaklı – Baf ÜY: 1-2

Merit A. Yeşilova – Lefke: 1-1

 

K-Pet 1. Lig

Mormenekşe – Girne HE: 0-1

Esentepe – Değirmenlik: 1-1

                                           

U21 Süper Lig

Ozanköy – Mağusa TG: 1-7

Yeni Boğaziçi – Türk Ocağı: 0-11

GAÜ Çetinkaya – G. Gücü: 1-4

Doğan TB – G. Birliği: 2-1

Yalova – Yenicami: 1-1

Binatlı – Cihangir: 0-6

K.Kaymaklı – Baf ÜY: 2-3

Merit A. Yeşilova – Lefke: 4-0

 

BUGÜN

K-Pet 1. Lig

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Hamitköy (Mehmet Malek)

16 Ağustos Stadı: Doğancı – B. Bağcıl (Evren Karademir)

Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik – Akova Vuda (Osman Özpaşa)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Görneç (Osman Küçük)

M. Döveç Stadı: Çanakkale – Maraş (Kerem Eran

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik Stadı: Kumyalı – Yıldırım (İsmail Egeli)

14 Ağustos Stadı: Vadili – Gaziköy (Şakir Azizoğlu)

Rauf R. Denktaş Stadı: Geçitkale – Serdarlı (Ferhat Tuna)

Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar (Kaan Koday)

Dörtyol Sahası: Dörtyol – Mesarya (Ömer Doğru)

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – Tatlısu (Ozan Kel)

Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka – Aydınköy (Zekai Töre)

Ortaköy Sahası: Ortaköy – Karaoğlanoğlu (İsfendiyar Açıksöz)

Balıkesir Stadı: Yılmazköy – Denizli (Hakan Ünal)

 

NOT: Birinci Lig’de tüm karşılaşmalar 16.00’da, BTM 1. Ligi’nde tüm maçlar 13.00’te, sadece Kırmızı Grup’taki Dörtyol – Mesarya maçı 16.30’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.

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