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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

Binatlı - Yalova maçı 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak.

A+A-

K-Pet Süper Lig

Doğan TB – Türk Ocağı: 1-4

Y.Boğaziçi – Yenicami: 0-0

K.Kaymaklı – Mağusa TG: 2-4

Ozanköy – Cihangir: 0-3

Merit A. Yeşilova – G. Birliği: 4-1

 

K-Pet 1. Lig

Esentepe – Hamitköy: 0-4

Doğancı – Girne HE: 3-0

Gönyeli – Göçmenköy: 2-1

Lapta – Dumlupınar: 1-2

B.Bağcıl – Akova: 1-1


BUGÜN

K-Pet Süper Lig

16 Ağustos Stadı

Lefke – Gençlik Gücü

Osman Özpaşa

 

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Baf ÜY

Kerem Eran

 

K-Pet 1. Lig

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Değirmenlik

Hasan Eriş

 

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Görneç

Hakan Muhtaroğlu

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Maraş

Mustafa Öztugay

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Vadili

Cemal Sakallı

 

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Yıldırım

Hüseyin Özaşık

 

Balıkesir Stadı

Geçitkale – Dörtyol

Osman Küçük

 

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Kumyalı

Zekai Töre

 

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Mesarya

Ahmet Özkurtuluş

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ergin Cemal Şahdur Stadı

Karşıyaka – Tatlısu

İsfendiyar Açıksöz

 

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu - Aydınköy

Necmi Bulut

 

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Yılmazköy

Kaan Koday

 

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Denizli

Ömer Doğru

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Yalova

Utku Hamamcıoğlu

 

NOT: Binatlı - Yalova maçı 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Dipkarpaz – Vadili maçı 15.30’da diğer BTM 1. Lig maçları 13.00’de başlayacak.

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