Futbolda alınan sonuçlar ve program
Binatlı - Yalova maçı 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak.
K-Pet Süper Lig
Doğan TB – Türk Ocağı: 1-4
Y.Boğaziçi – Yenicami: 0-0
K.Kaymaklı – Mağusa TG: 2-4
Ozanköy – Cihangir: 0-3
Merit A. Yeşilova – G. Birliği: 4-1
K-Pet 1. Lig
Esentepe – Hamitköy: 0-4
Doğancı – Girne HE: 3-0
Gönyeli – Göçmenköy: 2-1
Lapta – Dumlupınar: 1-2
B.Bağcıl – Akova: 1-1
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
16 Ağustos Stadı
Lefke – Gençlik Gücü
Osman Özpaşa
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Baf ÜY
Kerem Eran
K-Pet 1. Lig
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Değirmenlik
Hasan Eriş
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Görneç
Hakan Muhtaroğlu
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Maraş
Mustafa Öztugay
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Vadili
Cemal Sakallı
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Yıldırım
Hüseyin Özaşık
Balıkesir Stadı
Geçitkale – Dörtyol
Osman Küçük
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Kumyalı
Zekai Töre
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Mesarya
Ahmet Özkurtuluş
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ergin Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Tatlısu
İsfendiyar Açıksöz
Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu - Aydınköy
Necmi Bulut
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Yılmazköy
Kaan Koday
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Denizli
Ömer Doğru
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Yalova
Utku Hamamcıoğlu
NOT: Binatlı - Yalova maçı 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Dipkarpaz – Vadili maçı 15.30’da diğer BTM 1. Lig maçları 13.00’de başlayacak.