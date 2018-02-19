Futbolda alınan sonuçlar
K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 19'uncu hafta, BTM Ligi'nde ise 6'ncı hafta geride kaldı
A+A-
K-Pet Süper Lig
Lefke – Yenicami: 1-2
K.Kaymaklı – Y.Boğaziçi: 3-1
Baf ÜY – Cihangir: 1-4
Mağusa TG – G.Gücü: 4-0
Doğan TB – Ozanköy: 6-1
G.Birliği – Türk Ocağı: 0-3
Merit A. Yeşilova – Binatlı: 2-2
GAÜ Çetinkaya – Yalova: 2-1
K-Pet 1.Lig
Doğancı – Gönyeli: 0-1
Değirmenlik – Dumlupınar: 1-3
Esentepe – Çanakkale: 2-0
Hamitköy – Akova: 0-1
Girne HE – Maraş: 1-1
Mormenekşe – Lapta: 3-1
Kaya Mehmetçik – Göçmenköy: 3-1
B.Bağcıl – Görneç: 0-1
BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz – Serdarlı: 2-1
Dörtyol – Tatlısu Seracılar: 4-0
Vadili – Yıldırım: 2-0
Kumyalı – Mesarya: 1-3
Geçitkale – Gaziköy: 6-2
BTM 1.Lig Beyaz Grup
Tatlısu – Denizli: 1-2
Karaoğlanoğlu – Yılmazköy: 2-0
Karşıyaka – Düzkaya: 1-4
Ortaköy – Aydınköy: 1-1
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