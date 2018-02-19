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Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar

K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 19'uncu hafta, BTM Ligi'nde ise 6'ncı hafta geride kaldı

A+A-

K-Pet Süper Lig

Lefke – Yenicami: 1-2

K.Kaymaklı – Y.Boğaziçi: 3-1

Baf ÜY – Cihangir: 1-4

Mağusa TG – G.Gücü: 4-0

Doğan TB – Ozanköy: 6-1

G.Birliği – Türk Ocağı: 0-3

Merit A. Yeşilova – Binatlı: 2-2

GAÜ Çetinkaya – Yalova: 2-1

 

K-Pet 1.Lig

Doğancı – Gönyeli: 0-1

Değirmenlik – Dumlupınar: 1-3

Esentepe – Çanakkale: 2-0

Hamitköy – Akova: 0-1

Girne HE – Maraş: 1-1

Mormenekşe – Lapta: 3-1

Kaya Mehmetçik – Göçmenköy: 3-1

B.Bağcıl – Görneç: 0-1

 

BTM 1.Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz – Serdarlı: 2-1

Dörtyol – Tatlısu Seracılar: 4-0

Vadili – Yıldırım: 2-0

Kumyalı – Mesarya: 1-3

Geçitkale – Gaziköy: 6-2

 

BTM 1.Lig Beyaz Grup

Tatlısu – Denizli: 1-2

Karaoğlanoğlu – Yılmazköy: 2-0

Karşıyaka – Düzkaya: 1-4

Ortaköy – Aydınköy: 1-1

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