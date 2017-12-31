Futbolda alınan sonuçlar
Yenicami – Türk Ocağı: 4-0, Doğan TB – GAÜ Çetinkaya: 1-1...
K-Pet Süper Lig
Yenicami – Türk Ocağı: 4-0
Doğan TB – GAÜ Çetinkaya: 1-1
Yeni Boğaziçi – Baf ÜY: 2-2
Binatlı – G.Birliği: 3-1
K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 0-1
Ozanköy – Lefke: 0-1
Yalova – Mağusa TG: 2-3
Cihangir – G. Gücü: 5-0
K-Pet 1. Lig
Esentepe – Doğancı: 0-0
Mormenekşe – Kaya Mehmetçik: 1-0
Lapta – Bostancı Bağcıl: 0-1
Çanakkale – Değirmenlik: 3-0
Gönyeli – Girne HE: 2-1
Göçmenköy – Hamitköy: Ertelendi
Görneç – Maraş: 2-3
Dumlupınar – Akova Vuda: 3-3
U21 Süper Lig
Yenicami – Türk Ocağı: 2-0
Doğan TB – GAÜ Çetinkaya: 2-0
Yeni Boğaziçi – Baf ÜY: 1-4
Binatlı – G.Birliği: 2-6
K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 4-0
Ozanköy – Lefke: 6-1
Yalova – Mağusa TG: 3-1
Cihangir – G. Gücü: 0-1
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu
Esentepe – Dumlupınar: 0-0
Kaya Mehmetçik – Mesarya: 2-4
Maraş – Dipkarpaz: 4-2
Mormenekşe – Değirmenlik: 5-1