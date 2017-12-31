Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Futbolda alınan sonuçlar
Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar

Yenicami – Türk Ocağı: 4-0, Doğan TB – GAÜ Çetinkaya: 1-1...

A+A-

 

 

K-Pet Süper Lig

Yenicami – Türk Ocağı: 4-0

Doğan TB – GAÜ Çetinkaya: 1-1

Yeni Boğaziçi – Baf ÜY: 2-2

Binatlı – G.Birliği: 3-1

K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 0-1

Ozanköy – Lefke: 0-1

Yalova – Mağusa TG: 2-3

Cihangir – G. Gücü: 5-0

 

K-Pet 1. Lig

Esentepe – Doğancı: 0-0

Mormenekşe – Kaya Mehmetçik: 1-0

Lapta – Bostancı Bağcıl: 0-1

Çanakkale – Değirmenlik: 3-0

Gönyeli – Girne HE: 2-1

Göçmenköy – Hamitköy: Ertelendi

Görneç – Maraş: 2-3

Dumlupınar – Akova Vuda: 3-3

 

U21 Süper Lig

Yenicami – Türk Ocağı: 2-0

Doğan TB – GAÜ Çetinkaya: 2-0

Yeni Boğaziçi – Baf ÜY: 1-4

Binatlı – G.Birliği: 2-6

K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 4-0

Ozanköy – Lefke: 6-1

Yalova – Mağusa TG: 3-1

Cihangir – G. Gücü: 0-1

 

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu

Esentepe – Dumlupınar: 0-0

Kaya Mehmetçik – Mesarya: 2-4

Maraş – Dipkarpaz: 4-2

Mormenekşe – Değirmenlik: 5-1

 

Bu haber toplam 134 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler