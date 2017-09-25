Futbolda alınan sonuçlar
K-Pet Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları bu akşam tamamlanıyor.
K-Pet Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları bu akşam tamamlanıyor. Süper Lig, Birinci Lig ve U21 Süper Lig'de şu ana kadar alınan sonuçlar şu şekilde;
K-Pet Süper Lig
Baf ÜY – Binatlı: 0-1
K. Kaymaklı – G. Gücü: 3-2
Lefke – Y.Boğaziçi: 1-1
Mağusa TG – Yenicami: 2-2
Merit A. Yeşilova - Doğan TB: 2-2
GAÜ Çetinkaya – Ozanköy: 3-0
G. Birliği – Yalova: 4-3
K-Pet 1. Lig
Esentepe – Akova: 4-1
Kaya Mehmetçik – Lapta: 0-3
Değirmenlik – Gönyeli: 1-1
Girne HE – Göçmenköy: 1-0
Doğancı – Mormenekşe: 1-4
B. Bağcıl – Çanakkale: 1-0
Hamitköy – Görneç: 2-2
Maraş – Dumlupınar: 0-2
U21 Süper Lig
Baf ÜY – Binatlı: 6-4
K. Kaymaklı – G. Gücü: 2-1
Lefke – Y.Boğaziçi: 0-6
Mağusa TG – Yenicami: 1-2
Merit A. Yeşilova – Doğan TB: 2-2
Gençler Birliği – Yalova: 2-4
GAÜ Çetinkaya – Ozanköy: 1-1
Türk Ocağı – Cihangir: 0-1
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Cihangir
Mehmet Sezener
Not: Türk Ocağı - Cihangir maçı 19.00’da oynanacak