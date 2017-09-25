Futbolda alınan sonuçlar

K-Pet Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları bu akşam tamamlanıyor. Süper Lig, Birinci Lig ve U21 Süper Lig'de şu ana kadar alınan sonuçlar şu şekilde;

K-Pet Süper Lig

Baf ÜY – Binatlı: 0-1

K. Kaymaklı – G. Gücü: 3-2

Lefke – Y.Boğaziçi: 1-1

Mağusa TG – Yenicami: 2-2

Merit A. Yeşilova - Doğan TB: 2-2

GAÜ Çetinkaya – Ozanköy: 3-0

G. Birliği – Yalova: 4-3

K-Pet 1. Lig

Esentepe – Akova: 4-1

Kaya Mehmetçik – Lapta: 0-3

Değirmenlik – Gönyeli: 1-1

Girne HE – Göçmenköy: 1-0

Doğancı – Mormenekşe: 1-4

B. Bağcıl – Çanakkale: 1-0

Hamitköy – Görneç: 2-2

Maraş – Dumlupınar: 0-2

U21 Süper Lig

Baf ÜY – Binatlı: 6-4

K. Kaymaklı – G. Gücü: 2-1

Lefke – Y.Boğaziçi: 0-6

Mağusa TG – Yenicami: 1-2

Merit A. Yeşilova – Doğan TB: 2-2

Gençler Birliği – Yalova: 2-4

GAÜ Çetinkaya – Ozanköy: 1-1

Türk Ocağı – Cihangir: 0-1

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Cihangir

Mehmet Sezener

Not: Türk Ocağı - Cihangir maçı 19.00’da oynanacak