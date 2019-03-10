Futbolda alınan sonuçlar
K-Pet Süper Lig, Birinci Lig ve BTM 1. Lig'de alınan sonuçlar şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Türk Ocağı-Merit A. Yeşilova: 1-1
Gönyeli-Cihangir: 2-2
Çetinkaya-Lefke: 1-0
G. Birliği - Mağusa TG: 0-2
G. Gücü - Doğan TB: 2-0
Binatlı – K. Kaymaklı: 1-3
Esentepe - Baf ÜY: 2-0
K-PET 1.LİG
Hamitköy-Akova: 0-0
Değirmenlik-Mesarya: 3-2
Yeniboğaziçi-Doğancı: 3-1
Maraş-Göçmenköy: 0-1
B. Bağcıl – Düzkaya: 0-1
Y. Dumlupınar – Ozanköy: 0-0
Karşıyaka – Yalova: 0-0
Mormenekşe – Çanakkale: 1-1
U21 SÜPER LİG
Çetinkaya-Lefke:0-0
Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova: 8-1
Gönyeli-Cihangir: 1-2
G. Birliği - Mağusa TG: 2-5
G. Gücü - Doğan TB: 2-2
Binatlı – K. Kaymaklı: 3-2
Esentepe - Baf ÜY: 1-0
Girne HE – Yenicami: 0-4
U21 1.LİG
Maraş-Göçmenköy: 2-4
Hamitköy-Akova: 3-1
Değirmenlik-Mesarya: 2-1
B.Bağcıl – Düzkaya: 1-1
Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy: (Ozanköy sahaya çıkmadı)
Karşıyaka – Yalova: 0-3
Mormenekşe – Çanakkale: 3-1
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Vadili-Dörtyol: 0-0
Mehmetçik-Türkmenköy: 3-2
Geçitkale – Gaziköy (Gaziköy sahaya çıkmadı)
Dipkarpaz-Görneç: 0-2
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Lapta – Ortaköy: 5-1
Yılmazköy – Aydınköy: 1-0
Tatlısu – Denizli: 1-1
Karaoğlanoğlu – Zümrütköy: 1-0
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Yenicami
Ali Özer
Not: Süper Lig’de Girne Halk Evi – Yenicami maçı 18.30’da başlayacak