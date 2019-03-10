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Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar

K-Pet Süper Lig, Birinci Lig ve BTM 1. Lig'de alınan sonuçlar şöyle:

A+A-

K-PET SÜPER LİG

Türk Ocağı-Merit A. Yeşilova: 1-1

Gönyeli-Cihangir: 2-2

Çetinkaya-Lefke: 1-0

G. Birliği - Mağusa TG: 0-2

G. Gücü - Doğan TB: 2-0

Binatlı – K. Kaymaklı: 1-3

Esentepe - Baf ÜY: 2-0

 

K-PET 1.LİG

Hamitköy-Akova: 0-0

Değirmenlik-Mesarya: 3-2

Yeniboğaziçi-Doğancı: 3-1

Maraş-Göçmenköy: 0-1

B. Bağcıl – Düzkaya: 0-1

Y. Dumlupınar – Ozanköy: 0-0

Karşıyaka – Yalova: 0-0

Mormenekşe – Çanakkale: 1-1

 

U21 SÜPER LİG

Çetinkaya-Lefke:0-0

Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova: 8-1

Gönyeli-Cihangir: 1-2

G. Birliği - Mağusa TG: 2-5

G. Gücü - Doğan TB: 2-2

Binatlı – K. Kaymaklı: 3-2

Esentepe - Baf ÜY: 1-0

Girne HE – Yenicami: 0-4

 

U21 1.LİG

Maraş-Göçmenköy: 2-4

Hamitköy-Akova: 3-1

Değirmenlik-Mesarya: 2-1

B.Bağcıl – Düzkaya: 1-1

Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy: (Ozanköy sahaya çıkmadı)

Karşıyaka – Yalova: 0-3

Mormenekşe – Çanakkale: 3-1

 

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Vadili-Dörtyol: 0-0

Mehmetçik-Türkmenköy: 3-2

Geçitkale – Gaziköy (Gaziköy sahaya çıkmadı)

Dipkarpaz-Görneç: 0-2

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Lapta – Ortaköy: 5-1

Yılmazköy – Aydınköy: 1-0

Tatlısu – Denizli: 1-1

Karaoğlanoğlu – Zümrütköy: 1-0

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Yenicami

Ali Özer

 

Not: Süper Lig’de Girne Halk Evi – Yenicami maçı 18.30’da başlayacak

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