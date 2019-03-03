Futbolda alınan sonuçlar
K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig ve U21 Ligleri'nde haftasonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
K-Pet Süper Lig
Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1
Mağusa TG – Gönyeli: 3-0
Doğan TB – Esentepe: 2-3
Cihangir – Binatlı: 2-3
Baf ÜY - Gençler Birliği: 3-3
K. Kaymaklı - Türk Ocağı: 2-1
Merit A. Yeşilova – Çetinkaya: 1-1
Lefke - Girne HE: 4-2
K-Pet Birinci Lig
Çanakkale – B. Bağcıl: 1-5
Ozanköy – Değirmenlik: 1-0
Mesarya – Maraş: 1-3
Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 1-1
Düzkaya – Yeniboğaziçi: 5-0
Göçmenköy – Hamitköy: 0-4
Akova Vuda – Mormenekşe: 1-1
Doğancı – Karşıyaka: 3-1
U21 Süper Lig
Yenicami – Gençlik Gücü: 3-3
Mağusa TG – Gönyeli: 9-2
Doğan TB – Esentepe: 5-1
Cihangir – Binatlı: 2-2
Baf ÜY - Gençler Birliği: 2-0
K. Kaymaklı - Türk Ocağı: 0-2
Merit A. Yeşilova – Çetinkaya: 1-1
Lefke - Girne HE: 1-0
U21 Birinci Lig
Çanakkale – B. Bağcıl: 1-1
Ozanköy – Değirmenlik: 2-3
Mesarya – Maraş: 0-0
Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 0-5
Düzkaya – Yeniboğaziçi: 4-1
Göçmenköy – Hamitköy: 7-0
Akova Vuda – Mormenekşe: 1-6
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Zümrütköy – Lapta: 1-2
Aydınköy – Tatlısu: 1-2
Ortaköy – Yılmazköy: 5-1
Denizli – Karaoğlanoğlu: 0-1
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Görneç – Mehmetçik: 9-1
Dörtyol – Dipkarpaz: 4-0
Türkmenköy – Geçitkale: 3-0
Gaziköy – Serdarlı: 1-6