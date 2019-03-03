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Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar

K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, BTM 1.Lig ve U21 Ligleri'nde haftasonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

A+A-

K-Pet Süper Lig

Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1

Mağusa TG – Gönyeli: 3-0

Doğan TB – Esentepe: 2-3

Cihangir – Binatlı: 2-3

Baf ÜY - Gençler Birliği: 3-3

K. Kaymaklı - Türk Ocağı: 2-1

Merit A. Yeşilova – Çetinkaya: 1-1

Lefke - Girne HE: 4-2

 

K-Pet Birinci Lig

Çanakkale – B. Bağcıl: 1-5

Ozanköy – Değirmenlik: 1-0

Mesarya – Maraş: 1-3

Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 1-1

Düzkaya – Yeniboğaziçi: 5-0

Göçmenköy – Hamitköy: 0-4

Akova Vuda – Mormenekşe: 1-1

Doğancı – Karşıyaka: 3-1

 

U21 Süper Lig

Yenicami – Gençlik Gücü: 3-3

Mağusa TG – Gönyeli: 9-2

Doğan TB – Esentepe: 5-1

Cihangir – Binatlı: 2-2

Baf ÜY - Gençler Birliği: 2-0

K. Kaymaklı - Türk Ocağı: 0-2

Merit A. Yeşilova – Çetinkaya: 1-1

Lefke - Girne HE: 1-0

 

U21 Birinci Lig

Çanakkale – B. Bağcıl: 1-1

Ozanköy – Değirmenlik: 2-3

Mesarya – Maraş: 0-0

Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 0-5

Düzkaya – Yeniboğaziçi: 4-1

Göçmenköy – Hamitköy: 7-0

Akova Vuda – Mormenekşe: 1-6

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Zümrütköy – Lapta: 1-2

Aydınköy – Tatlısu: 1-2

Ortaköy – Yılmazköy: 5-1

Denizli – Karaoğlanoğlu: 0-1

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Görneç – Mehmetçik: 9-1

Dörtyol – Dipkarpaz: 4-0

Türkmenköy – Geçitkale: 3-0

Gaziköy – Serdarlı: 1-6

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