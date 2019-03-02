Futbolda alınan sonuçlar

Sonuçlar

K-Pet Süper Lig

Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1

Mağusa TG – Gönyeli: 3-0

Doğan TB – Esentepe: 2-3

Cihangir – Binatlı: 2-3

Baf ÜY - Gençler Birliği: 3-3

K-Pet Birinci Lig

Çanakkale – B. Bağcıl: 1-5

Ozanköy – Değirmenlik: 1-0

Mesarya – Maraş: 1-3

Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 1-1

U21 Süper Lig

Yenicami – Gençlik Gücü: 3-3

Mağusa TG – Gönyeli: 9-2

Doğan TB – Esentepe: 5-1

Cihangir – Binatlı: 2-2

Baf ÜY - Gençler Birliği: 2-0

U21 Birinci Lig

Çanakkale – B. Bağcıl: 1-1

Ozanköy – Değirmenlik: 2-3

Mesarya – Maraş: 0-0

Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 0-5

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Zümrütköy – Lapta: 1-2

Aydınköy – Tatlısu: 1-2

Ortaköy – Yılmazköy: 5-1

Denizli – Karaoğlanoğlu: 0-1

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı - Türk Ocağı

Kerem Eran

Orhan Dural Stadı

Merit A. Yeşilova – Çetinkaya

Hüseyin Özkan

16 Ağustos Stadı

Lefke - Girne HE

Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig

N. Bağcıer Stadı

Düzkaya – Yeniboğaziçi

Hakan Ünal

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Hamitköy

Utku Hamamcıoğlu

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Mormenekşe

Emre Öztaşlı

Emek Stadı

Doğancı – Karşıyaka

Zekai Töre

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Mehmetçik

Mustafa Torun

Dörtyol Stadı

Dörtyol – Dipkarpaz

Cemal Sarı

M. Ali Toker Stadı

Türkmenköy – Geçitkale

Mert E. Bulut

Balıkesir Stadı

Gaziköy – Serdarlı

Ahmet Özkurtuluş

Not: Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.30’da başlayacak. BTM 1. Lig’de Görneç – Mehmetçik ve Dörtyol – Dipkarpaz maçları 14.30’da, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak