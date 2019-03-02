Futbolda alınan sonuçlar
Futbolda alınan sonuçlar ve program şöyle:
Sonuçlar
K-Pet Süper Lig
Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1
Mağusa TG – Gönyeli: 3-0
Doğan TB – Esentepe: 2-3
Cihangir – Binatlı: 2-3
Baf ÜY - Gençler Birliği: 3-3
K-Pet Birinci Lig
Çanakkale – B. Bağcıl: 1-5
Ozanköy – Değirmenlik: 1-0
Mesarya – Maraş: 1-3
Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 1-1
U21 Süper Lig
Yenicami – Gençlik Gücü: 3-3
Mağusa TG – Gönyeli: 9-2
Doğan TB – Esentepe: 5-1
Cihangir – Binatlı: 2-2
Baf ÜY - Gençler Birliği: 2-0
U21 Birinci Lig
Çanakkale – B. Bağcıl: 1-1
Ozanköy – Değirmenlik: 2-3
Mesarya – Maraş: 0-0
Yalova - Yonpaş Dumlupınar: 0-5
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Zümrütköy – Lapta: 1-2
Aydınköy – Tatlısu: 1-2
Ortaköy – Yılmazköy: 5-1
Denizli – Karaoğlanoğlu: 0-1
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı - Türk Ocağı
Kerem Eran
Orhan Dural Stadı
Merit A. Yeşilova – Çetinkaya
Hüseyin Özkan
16 Ağustos Stadı
Lefke - Girne HE
Serhan Şimşek
K-Pet Birinci Lig
N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Yeniboğaziçi
Hakan Ünal
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Hamitköy
Utku Hamamcıoğlu
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Mormenekşe
Emre Öztaşlı
Emek Stadı
Doğancı – Karşıyaka
Zekai Töre
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Mehmetçik
Mustafa Torun
Dörtyol Stadı
Dörtyol – Dipkarpaz
Cemal Sarı
M. Ali Toker Stadı
Türkmenköy – Geçitkale
Mert E. Bulut
Balıkesir Stadı
Gaziköy – Serdarlı
Ahmet Özkurtuluş
Not: Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.30’da başlayacak. BTM 1. Lig’de Görneç – Mehmetçik ve Dörtyol – Dipkarpaz maçları 14.30’da, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak