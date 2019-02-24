Futbolda alınan sonuçlar
Futbolda alınan sonuçlar şöyle:
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Cihangir: Ert.
Esentepe – Yenicami: 0-1
Binatlı - Mağusa TG: 0-7
G. Birliği - Doğan TB: 0-1
Çetinkaya – K. Kaymaklı: 4-1
G. Gücü - Girne Halk Evi: 3-1
Gönyeli - Baf ÜY: 4-1
Merit A. Yeşilova – Lefke: 1-0
K-Pet Birinci Lig
Maraş – Ozanköy: 1-1
Mormenekşe – Göçmenköy: 0-2
Y. Dumlupınar – Karşıyaka: 1-1
Düzkaya – Doğancı: 3-1
Değirmenlik – Yalova: 1-0
Y.Boğaziçi – Çanakkale: 0-2
B. Bağcıl - Akova Vuda: 2-0
Hamitköy – Mesarya: 2-1
U21 Süper Lig
Türk Ocağı – Cihangir: 11-0
Esentepe – Yenicami: 2-3
Binatlı - Mağusa TG: 0-3
G. Birliği - Doğan TB: 1-4
Çetinkaya – K. Kaymaklı: 1-4
G. Gücü - Girne Halk Evi: -
Gönyeli - Baf ÜY: 0-1
Merit A. Yeşilova – Lefke: 3-0
U21 Birinci Lig
Maraş – Ozanköy: 1-1
Mormenekşe – Göçmenköy: 1-3
Y. Dumlupınar – Karşıyaka: 2-0
Değirmenlik – Yalova: 1-0
Y.Boğaziçi – Çanakkale: 0-0
B. Bağcıl - Akova Vuda: 6-2
Hamitköy – Mesarya: Ert.