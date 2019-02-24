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Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar şöyle:

A+A-

K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı – Cihangir:                      Ert.

Esentepe – Yenicami:                        0-1

Binatlı - Mağusa TG:                          0-7

G. Birliği - Doğan TB:                         0-1

Çetinkaya – K. Kaymaklı:                   4-1

G. Gücü - Girne Halk Evi:                   3-1

Gönyeli - Baf ÜY:                               4-1

Merit A. Yeşilova – Lefke:                 1-0

 

K-Pet Birinci Lig

Maraş – Ozanköy:                              1-1

Mormenekşe – Göçmenköy:             0-2

Y. Dumlupınar – Karşıyaka:               1-1

Düzkaya – Doğancı:                           3-1

Değirmenlik – Yalova:                         1-0

Y.Boğaziçi – Çanakkale:                     0-2

B. Bağcıl - Akova Vuda:                     2-0

Hamitköy – Mesarya:                        2-1

 

U21 Süper Lig

Türk Ocağı – Cihangir:                       11-0

Esentepe – Yenicami:                        2-3

Binatlı - Mağusa TG:                          0-3

G. Birliği - Doğan TB:                         1-4

Çetinkaya – K. Kaymaklı:                   1-4

G. Gücü - Girne Halk Evi:                   -

Gönyeli - Baf ÜY:                               0-1

Merit A. Yeşilova – Lefke:                 3-0

 

 

U21 Birinci Lig

Maraş – Ozanköy:                              1-1

Mormenekşe – Göçmenköy:             1-3

Y. Dumlupınar – Karşıyaka:               2-0

Değirmenlik – Yalova:                         1-0

Y.Boğaziçi – Çanakkale:                     0-0

B. Bağcıl - Akova Vuda:                     6-2

Hamitköy – Mesarya:                        Ert.

 

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