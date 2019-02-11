Futbolda alınan sonuçlar
Futbolda 17. hafta sonuçları
K-Pet Süper Lig Sonuç
G. Birliği - Girne HE 1-0
Gönyeli – Yenicami 1-2
Merit A. Yeşilova – Cihangir 4-2
Esentepe – G. Gücü 4-1
K. Kaymaklı – Lefke 1-2
Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü 2-1
Binatlı - Doğan Türk Birliği 1-4
Türk Ocağı - Baf Ülkü Yurdu 4-1
K-Pet 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda 1-1
Maraş – Karşıyaka 3-1
Çanakkale – Doğancı 2-1
B. Bağcıl – Mesarya 1-1
Mormenekşe – Ozanköy 1-4
Hamitköy – Yalova 2-2
Yeniboğaziçi – Göçmenköy 0-2
Değirmenlik - Yonpaş Dumlupınar 2-2
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Gaziköy – Dipkarpaz 2-5
Dörtyol – Görneç 5-1
Vadili – Mehmetçik 2-1
Serdarlı – Geçitkale 2-2
U21 Süper Lig
G. Birliği - Girne HE 2-0
Gönyeli – Yenicami Ert.
Merit A. Yeşilova – Cihangir 1-3
Esentepe – G. Gücü 3-1
K. Kaymaklı – Lefke 5-1
Çetinkaya – Mağusa Türk Gücü 1-2
Binatlı – Doğan Türk Birliği 0-4
Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu 4-0
U21 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda 5-1
Maraş – Karşıyaka 3-0
B. Bağcıl – Mesarya 3-2
Mormenekşe – Ozanköy 10-0
Hamitköy – Yalova 0-2
Yeniboğaziçi – Göçmenköy 1-4
Değirmenlik – Yonpaş Dumlupınar 0-5