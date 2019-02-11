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Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda 17. hafta sonuçları

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K-Pet Süper Lig            Sonuç
G. Birliği - Girne HE            1-0
Gönyeli – Yenicami            1-2        
Merit A. Yeşilova – Cihangir        4-2
Esentepe – G. Gücü            4-1
K. Kaymaklı – Lefke            1-2
Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü     2-1
Binatlı - Doğan Türk Birliği        1-4
Türk Ocağı - Baf Ülkü Yurdu        4-1

K-Pet 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda        1-1
Maraş – Karşıyaka            3-1
Çanakkale – Doğancı            2-1
B. Bağcıl – Mesarya            1-1
Mormenekşe – Ozanköy        1-4
Hamitköy – Yalova            2-2
Yeniboğaziçi – Göçmenköy        0-2
Değirmenlik - Yonpaş Dumlupınar    2-2

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Gaziköy – Dipkarpaz            2-5
Dörtyol – Görneç            5-1
Vadili – Mehmetçik            2-1
Serdarlı – Geçitkale            2-2

U21 Süper Lig
G. Birliği - Girne HE            2-0
Gönyeli – Yenicami            Ert.
Merit A. Yeşilova – Cihangir        1-3
Esentepe – G. Gücü            3-1
K. Kaymaklı – Lefke            5-1
Çetinkaya – Mağusa Türk Gücü    1-2
Binatlı – Doğan Türk Birliği        0-4
Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu        4-0

U21 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda        5-1
Maraş – Karşıyaka            3-0
B. Bağcıl – Mesarya            3-2
Mormenekşe – Ozanköy        10-0
Hamitköy – Yalova            0-2
Yeniboğaziçi – Göçmenköy        1-4
Değirmenlik – Yonpaş Dumlupınar    0-5
 

           

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