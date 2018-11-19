Futbolda 9. hafta sonuçları
FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig
Binatlı - Türk Ocağı: 0-3
Yenicami - Baf ÜY: 1-1
Esentepe – K. Kaymaklı: 0-1
Girne HE - Mağusa TG: 0-2
G. Gücü – Cihangir: 2-3
Gönyeli – Çetinkaya: 0-1
Doğan TB – Lefke: 2-1
G. Birliği - Merit A. Yeşilova: 2-3
K-Pet Birinci Lig
Ozanköy – Doğancı: 0-1
Yalova – Mesarya: 1-1
Mormenekşe – B. Bağcıl: 1-2
Maraş – Düzkaya: 1-0
Karşıyaka – Göçmenköy: 0-1
Hamitköy – Y.Boğaziçi: 1-1
Değirmenlik – Çanakkale: 1-3
Yonpaş Dumlupınar - Akova Vuda: 2-2
U21 Süper Lig
Binatlı - Türk Ocağı: 2-10
Yenicami - Baf ÜY: 3-2
Esentepe – K. Kaymaklı: 0-0
Girne HE - Mağusa TG: 0-4
G. Gücü – Cihangir: 1-1
Gönyeli – Çetinkaya: 2-1
Doğan TB – Lefke: 10-0
G. Birliği - Merit A. Yeşilova: 0-5
U21 1.Lig
Yalova – Mesarya: 2-1
Mormenekşe – B. Bağcıl: 14-1
Maraş – Düzkaya: 5-0
Karşıyaka – Göçmenköy: 2-2
Hamitköy – Y.Boğaziçi: 1-3
Değirmenlik – Çanakkale: 2-3
Yonpaş Dumlupınar - Akova Vuda: 10-1