Futbolda 18. hafta sonuçları
Futbolda alınan sonuçlar ve program
SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig
Girne HE – Esentepe: 5-1
Lefke – G. Gücü: 3-0
K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova:2-4
Mağusa TG - Türk Ocağı: 2-1
Cihangir – Çetinkaya: 2-1
Doğan TB – Gönyeli: 2-1
Yenicami – G. Birliği: 7-1
K-Pet Birinci Lig
Akova Vuda – Y.Boğaziçi: 2-0
Göçmenköy – B. Bağcıl: 3-1
Karşıyaka – Değirmenlik: 1-1
Yalova – Maraş: 1-0
Ozanköy – Hamitköy: 3-1
Mesarya – Mormenekşe: 2-2
Doğancı - Yonpaş Dumlupınar: 4-4
Çanakkale – Düzkaya: 0-1
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik – Serdarlı: 1-1
Türkmenköy – Dörtyol: 1-2
Dipkarpaz – Vadili: 2-2
Görneç – Gaziköy: 5-1
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy – Lapta: 3-3
Ortaköy – Tatlısu: 3-2
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu: 0-4
Denizli – Zümrütköy: 2-0
U21 Süper Lig
Girne HE - Esentepe: Ert
Lefke – G.Gücü: 1-1
K.Kaymaklı - Merit A. Yeşilova:2-1
Mağusa TG - Türk Ocağı: 2-3
Cihangir – Çetinkaya: 1-2
Doğan TB – Gönyeli: 5-0
Yenicami – G. Birliği: 6-0
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı 2-0
U21 1. Lig
Akova Vuda - Y.Boğaziçi: 0-4
Göçmenköy - B.Bağcıl: 4-2
Karşıyaka - Değirmenlik: Ert.
Yalova - Maraş: 3-5
Ozanköy – Hamitköy: 1-1
Mesarya – Mormenekşe: 1-2
Çanakkale – Düzkaya: 0-4
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadyumu
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı
Kerem Eran
Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak.