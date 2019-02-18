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  3. Futbolda 18. hafta sonuçları
Futbolda 18. hafta sonuçları

Futbolda 18. hafta sonuçları

Futbolda alınan sonuçlar ve program

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SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig
Girne HE – Esentepe:              5-1
Lefke – G. Gücü:                      3-0
K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova:2-4
Mağusa TG - Türk Ocağı:        2-1
Cihangir – Çetinkaya:               2-1
Doğan TB – Gönyeli:                2-1
Yenicami – G. Birliği:                7-1

 

K-Pet Birinci Lig
Akova Vuda – Y.Boğaziçi:         2-0
Göçmenköy – B. Bağcıl:           3-1
Karşıyaka – Değirmenlik:         1-1
Yalova – Maraş:                       1-0
Ozanköy – Hamitköy:               3-1
Mesarya – Mormenekşe:          2-2
Doğancı - Yonpaş Dumlupınar: 4-4
Çanakkale – Düzkaya:              0-1

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik – Serdarlı:         1-1
Türkmenköy – Dörtyol:        1-2
Dipkarpaz – Vadili:               2-2
Görneç – Gaziköy:               5-1

BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy – Lapta:                3-3
Ortaköy – Tatlısu:                 3-2
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu: 0-4
Denizli – Zümrütköy:             2-0

U21 Süper Lig 
Girne HE - Esentepe:             Ert
Lefke – G.Gücü:                       1-1
K.Kaymaklı - Merit A. Yeşilova:2-1
Mağusa TG - Türk Ocağı:         2-3
Cihangir – Çetinkaya:               1-2
Doğan TB – Gönyeli:                5-0
Yenicami – G. Birliği:                6-0
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı           2-0

U21 1. Lig
Akova Vuda - Y.Boğaziçi:        0-4
Göçmenköy - B.Bağcıl:           4-2
Karşıyaka - Değirmenlik:         Ert.
Yalova - Maraş:                       3-5
Ozanköy – Hamitköy:              1-1
Mesarya – Mormenekşe:        1-2
Çanakkale – Düzkaya:            0-4

BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadyumu
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı
Kerem Eran

Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. 

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