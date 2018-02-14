Futbolculardan boykot kararı

Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde futbolcular kendilerine verilen sözlerin tutulmaması nedeni ile antrenmanları boykot etme kararı aldı. Yaşanan maddi kriz nedeni ile devre arasında takımın önemli isimleri başka takımlara verilirken, teknik heyet değişimi yaşanmıştı. Bir süredir alacakları ödenmeyen futbolcular da dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı. Elde edilen bilgiye göre oyuncuların verilen sözlerin bir kısmının yerine getirilmemesi halinde boykota devam edeceği, hatta maçlara dahi çıkmamanın söz konusu olduğu öğrenildi. Oyuncuların dünkü programa uyarak antrenmana gittiler, ancak boykot kararı çerçevesinde çalışma yapmadılar. Oyuncular, aylardır yaşanan maddi sıkıntının çözülmesi yönünde çalışmalar yürüten kulüp müdürü Birol Şöför’e istekler iletilirken, idman yapılmadan sahadan ayrıldılar. Kısa bir açıklama yapan Gençler Birliği Teknik Direktörü Serhat Ertürk ise “Umarı yaşanan sorun maç gününe kadar çözülür ve maça olsun çıkarız” ifadelerini kullandı.