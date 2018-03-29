Futbol yok, balya var!

Ülkemizde geçtiğimiz yıl zemini topraktan çime döndürülen Akçay Stadı’nın son hali görenleri hayrete düşürüyor. Günümüzde Akçay Stadı’nda bakımsızlık yüzünden zemin bozulmuş durumda. Yaklaşık bir yıl önce Spor Dairesi tarafından harcanan önemli paralarla çim zemine kavuşturulan stat, kulübün ilgisizliği sonrası bir süre önce otlarla doldu, çiftçiler sahadaki otları keserek balyaya çevirdi.

Çıkan otlar insan boyuna kadar büyümüştü

Bakımsızlığa yüz tutmuş ve unutulmuş sahada, kış aylarında yağan yağmurla birlikte otlar çıkmaya başlamış ve çıkan otlar neredeyse insan boyunun uzunluğu kadar büyümüştü. Konu hakkında hiç çalışma yapılmazken, sahanın görüntüsü verilen emeklerin boşa gittiğini göstermekteydi.

Konbay sahaya girdi, hayvanlara yem çıktı

Ülkemizde kuraklığın yaşanmasıyla dert yanan çiftçiler, sahadaki otları kesti. Saha içerisine konbayla giren çiftiler, insan boyuna kadar ulaşan bu otları balyaya çevirdi. Otların kesilmesiyle birlikte saha yeniden eski haline benzer bir görüntü alsa da, bakımsızlık zemini oldukça bozmuş durumda.

1 yılda nereden nereye…

Bakım konusunda kulübün sorumluluğunda olan ve yaklaşık 1 yıl önce yeniden hizmete giren Akçay Stadı, büyük emekler verilerek ve Spor Dairesi tarafından büyük paralar harcanarak yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl BTM Ligi’nde mücadele eden Akçay, yıllardan sonra sahasına kavuşmuştu. Yeşil beyazlı ekip, ligin tamamlandığı Temmuz ayına kadar iç saha maçlarını burada oynanmış, Temmuz ayından sonra ligin tamamlanmasıyla birlikte kimse sahayla ilgilenmemişti. Sahanın 1 yıl önceki haliyle, günümüzdeki hali görenleri hayrete düşürüyor.

Takım da boş verildi…

BTM Ligi’nde geçtiğimiz sezon grubunu 1’inci sırada tamamlayarak, bu yıl ilk kez oynanan BTM 1 Ligi’ne katılmaya hak kazanan Akçay, maddi sorunlar başta olmak üzere lige katılmadı. Maddi sorunların yanında, takım kurmak, oyuncu bulmak, başkan seçmek gibi sorunlar da yaşayan Akçay, önümüzdeki ay içerisinde başlayacak olan BTM 2 Ligi’ne de katılmadı.



Şubat 2018 – Sahada çıkan otlar bakımsızlık yüzünden insan boyuna ulaşmıştı.



Mart 2018 – Sahadaki otlar, çiftçiler tarafından balyaya dönüştürüldü.