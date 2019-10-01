Futbol oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti

Lefke Avrupa Üniversitesi içerisinde bulunan halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlanan üniversite öğrencisi Bakoh Dıborga, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) master öğrencisi olan Bakoh Dıborga’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın otopsi yapılacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.