Futbol oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi Bakoh Dıborga, futbol oynarken aniden rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti.
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Lefke Avrupa Üniversitesi içerisinde bulunan halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlanan üniversite öğrencisi Bakoh Dıborga, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) master öğrencisi olan Bakoh Dıborga’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın otopsi yapılacak.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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