Futbol değil, galibiyet sevindirdi

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in ilk hafta maçında Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup eden Küçük Kaymaklı’da Teknik Direktörü İltaç Karayel, oynanan futboldan dolayı değil ama elde edilen üç puan için camiada yüzlerin güldüğünü belirtti. İlk kez yan yana oynayan çok oyuncusunun olduğunun altını çizen Karayel, “Uzun bir sakatlık süreci yaşayan ve takımla birlikte idman yapamayan birçok oyuncumu tam hazır olmamalarına rağmen oynatma durumunda kaldım” dedi. Gençlik Gücü maçının artık geride kaldığını ve önlerinde zorlu bir Doğan Türk Birliği maçı olduğunu vurgulayan Karayel, “Hedefleri ayni olan iki takımın mücadelesinde gülen taraf olabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Karayel: “İlk hafta oynanan oyundan çok sonuçlar önemli”

Gençlik Gücü karşısında elde edilen 3-2’lik skoru sürpriz olarak değerlendirmeyen Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü İltaç Karayel, “Çok yoğun geçen hazırlık döneminin ardından sahaya çıkan futbolculardan sahada iyi futbol beklemek yanlış olurdu. Burada ilk hafta oynanan oyundan çok alınan sonuçlar önemlidir” dedi. “Belki ilk golden sonra ikinci ve üçüncü golü de bulup rahat duruma geçmemiz gerekirken, özellikle ikinci bölgede daha çabuk bir oyun anlayışı ile rakip yarı sahasına gitmemiz gerekiyordu” açıklamasını yapan Karayel, “Buna rağmen sahada Gençlik Gücü’nden daha çok koştuğumuza ve daha çok mücadele ettiğimize inanıyorum” dedi. Kaymaklı teknik direktörü Karayel, “Massa’nın henüz tam hazır olmadığını, Remzi Betmezoğlu ile Fofana’nın sakatlıklarının uzun sürmesi ve Mahmut’un da takıma geç katılması sonucu birbirini tanımayan, daha önce yan yana oynamayan bu futbolculara sahada görev vermek zorunda kaldık. Ancak, Gençlik Gücü maçı bitti, şimdi önümüzde çok zorlu bir Doğan Türk Birliği maçı var” dedi.

Karayel: “Hedefleri aynı olan iki takımın mücadelesi”

Pazartesi akşamı saat 19.00’da Girne Mete Adanır Stadı’nda sezonun ikinci karşılaşması olan Doğan Türk Birliği ile deplasmanda mücadele edecek olan Küçük Kaymaklı’da teknik direktör İltaç Karayel yaptığı açıklamada, “Hedefleri ayni olan iki takımın karşılaşmasında gülen taraf biz olmak istiyoruz” dedi. Karayel, “Massa’yı da dahil tüm futbolcularımı bu önemli maça hazır etmek için tüm ekip olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz” dedi. Uzun bir aradan sonra ilk kez dünü dinlenerek geçiren ancak bugün, Cuma ve Cumartesi günü de dahil olmak üzere üç idman daha yapacaklarını söyleyen Karayel, “Futbolcularımla birlikte yaptığımız tüm çalışmalar üç puan üzerine kurulu çalışmalardır” dedi. Yabancı oyuncu transferinin son gününe kadar yabancı oyuncu arayışlarının devam edeceğini belirten Karayel, “Pazartesi akşamı belki de takımda başka üç yabancı oyuncu göreceksiniz” dedi.