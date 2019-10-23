Zekai Altan

Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Kazı İşleri Bölge Şübe Amiri Figen Caner ile Müze ve Ören Yerleri Şübe Amiri Özlem Mertkan Lefkonuklu ile diğer arkeolog ve tarihçiler tarafından hazırlanan Lüzinyan Evi Müzesi açıldı. Açılışta Orta Çağ’dan günümüze Orta Çağ ve Otantik Kıbrıs Mutfağı mönüleri ikram edildi. Tarafımdan hazırlanan mönülerin sunumu Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Eko/Agro Turizm İşletmesi Nitovikla işletmecileri işbirliği ile gerçekleşmiştir. Mönülerin hazırlanmasında Üniversitesi Turizm Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, gastronomi Ex. Şef Erhun Ekinci ve öğrencileri ile eşim Kader Altan tarafından sunumu başarılı bir biçimde sonuçlandı. Açılışta Antik Çağ’dan Orta Çağ’a ve günümüz Otantik Kıbrıs mutfağına kadar gelen lezzetler sunuldu. Bugün tattığımız birçok lezzetin kökeninin tarihsel süreç içerisinde çeşitli nedenlerle şekillenerek yaşadığını görmekteyiz. Kıbrıs mutfağı tarihsel süreç içerisinden günümüze kadar gelmiştir. Bugün Kıbrıs’ta özellikle Kıbrıslı Rumlar tarafından halen yapılan ve bilinen bir sucuk –sosiz –pastırma olan Luganiga bunlardan biridir.

Füme Sosis (Lucaniacae)

Füme Sosis (Lucanicae) Lucanicae, fume sosis. Lucanicae geleneksel olarak ocak üstünde tütsülenir. Bir tür pastırma, sosidir. Bu sosis çizme şeklindeki güney İtalya’nın topuklarında bulunan Lucania’da görev yapan askerler tarafından M.Ö 2000 yıllarında Roma’ya getirildi. Bahar gibi baharatlı hazırlanan tütsülenmiş sosisler Filistin’den, Brezilya ve Kıbrıs’a kadar dünyanın birçok yerinde yapılmaktadır. Kıbrıs mutfağında da bilinip benzer malzeme kullanılarak yapılmaktadır. Kıbrıs Rumcasında da “Luganiga” olarak bilinmektedir. Kıbrıs’ta Türkler de pastırma olarak bilmektedir. Genelde dumana asılarak pişirilip tütsülenmektedir.

Füme Sosis (Lucanicae) Altı Kişilik

Hazırlanışı

Malzemesi:

450 gr kıyma

2 dolma kaşığı (30 gr) dolma fıstığı

20 karabiber tanesi

1 tatlı kaşığı kıyılmışl taze sedef otu veya kurusu

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı (tepeleme) toz kimyon

1 tatlı kaşığı toz karabiber

30 adet defne meyvesi (bulunabilirse)

2 tatlı kaşığı kıyılmış maydanoz

3 çorba kaşığı (45 ml) balık sosu

Sosis için bağırsak

Yapılışı

Bağırsakları dolduracak malzemelerin tümü birleştirilir. Karıştırılır. Gerekirse mutfak robotu kullanılarak iyice karıştırılır. Bağırsaklar limonla iyice temizlenir. Yaklaşık 30 cm uzunluğunda bağırsaklar kullanılacak. Her birinin ucuna düğüm atılır. Krema sıkacağına 1 cm’lik düz bir uç takın ve torbanın yarısını karışım ile doldurun. Bumbar doldurur gibi. İstenilen uzunlukta parçalara ayrılır. Olanaklar çerçevesinde elbise askısına bağlayarak asıp dumanda sallandırarak tütsüleme yapılır. Tütsüleme olanağı yoksa orta sıcaklıkta ızgara yapılır.