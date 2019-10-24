'Fuhuşa teşvik' için 12 ve 15 ay
“Fuhuşa teşvik” ve “Fahişelik yaptırma” suçlarından yargılanan Ferdi Yıldırım ve Yakup Can Cuhadar suçlu bulundu.
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Devrim DEMİR
“Fuhuşa teşvik” ve “Fahişelik yaptırma” suçlarından yargılanan Ferdi Yıldırım ve Yakup Can Cuhadar suçlu bulundu. Yargıç Meltem Dündar ülkede fuhuşun yaygınlığına dikkat çekerek Ferdi Can'i 15 ay Yakup Can Culhan'i 12 ay hapse mahkum etti.
Dündar insan bedeninin eşyalastırılmasını engellemek için caydırı cezalar verilmesine dikkat çekti.
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