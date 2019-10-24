'Fuhuşa teşvik' davasında karar günü
Girne’de Eylül ayında gerçekleşen operasyonda iki kadını para karşılığı pazarladıkları tespit edilerek suç üstü yakalanan F.Y., ve Y.C.C., bugün yargı önündeydi.
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Devrim DEMİR
Girne’de Eylül ayında gerçekleşen operasyonda iki kadını para karşılığı pazarladıkları tespit edilerek suç üstü yakalanan F.Y., ve Y.C.C., bugün yargı önündeydi. Hükümsüz tutuklu olarak 4 Ekimden bu yana cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar aleyhlerine getirilen 'Fuhuşa teşvik' ve 'Fahişelik yaptırma' suçlamalarını kabul ettiler.
Davanın kararı 13.30da açıklanacak
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