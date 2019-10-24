Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Fuhuşa teşvik' davasında karar günü
'Fuhuşa teşvik' davasında karar günü

'Fuhuşa teşvik' davasında karar günü

Girne’de Eylül ayında  gerçekleşen operasyonda iki kadını para karşılığı pazarladıkları tespit edilerek suç üstü yakalanan F.Y., ve Y.C.C., bugün yargı önündeydi.

A+A-

Devrim DEMİR

Girne’de Eylül ayında  gerçekleşen operasyonda iki kadını para karşılığı pazarladıkları tespit edilerek suç üstü yakalanan F.Y., ve Y.C.C., bugün yargı önündeydi. Hükümsüz tutuklu olarak 4 Ekimden bu yana  cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar aleyhlerine getirilen 'Fuhuşa teşvik' ve 'Fahişelik yaptırma' suçlamalarını kabul ettiler.

Davanın kararı 13.30da açıklanacak

Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Girne’de fuhuşa baskınGirne’de fuhuşa baskınGirne’de dün gece geç saatlerde Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta fuhuş yapan iki kişi suçüstü tutuklandı.