'Fuhuşa teşvik' davasında karar günü

Devrim DEMİR

Girne’de Eylül ayında gerçekleşen operasyonda iki kadını para karşılığı pazarladıkları tespit edilerek suç üstü yakalanan F.Y., ve Y.C.C., bugün yargı önündeydi. Hükümsüz tutuklu olarak 4 Ekimden bu yana cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar aleyhlerine getirilen 'Fuhuşa teşvik' ve 'Fahişelik yaptırma' suçlamalarını kabul ettiler.

Davanın kararı 13.30da açıklanacak