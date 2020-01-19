Fuhuşa suçüstü

Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı C.T., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç,huzurda bulunan zanlı C.T.’nin “Fuhuşa Teşvik, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının evine 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti

Polis, zanlının yatak odasında tespit edilen 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ve Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma suçunu işlediklerini kaydetti.

Polis başlatılan tahkikatın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.