Fuhuş yaptırdığını kabul etti

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının Fuhuşa teşvik, fahişelik yaptırma ve yapılmasına yardımcı olma suçlarından methalder olduğunu söyledi. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı N.Y’nin, Girne’de iki apartman dairesinde iki kadına fuhuş yaptırdıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, söz konusu adreslere baskın yapıldığını, zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının iki kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladığını söyledi. Zanlının işlediği suçu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 25 Eylül tarihi ile 30 günlük vize ile ülkeye geldiğini ve turist statüsünde olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının ülkedeki yasal bağının zayıflığını dikkate alarak 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.