“Fuhuş” soruşturmasında 1 tutuklu daha

Girne’de 7 kadının erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden ve bu yolla para kazandıkları öne sürülen A.Y. M.Ö., S.D. ve M.Ö.’nin ardından suçla bağlantılı tutuklanan M.N. dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının Girne’de meydana gelen fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlama suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Soyel, 3 Temmuz’da tutuklanan A.Y. M.Ö., S.D. ve M.Ö.’nin ardından suçla bağlantılı M.N.’nin de 5 Temmuz’da yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlının 2019 yılı içerisinde 7 kadının farklı kişiler ile cinsel ilişkiye girmesine aracı olup, bu yolla kazanç elde ettiğini ifade etti.

Soyel, zanlı M.N.’nin fuhuşa teşvik suçunda aracı rolünde olduğunu belirtti.

Zanlı M.N.’nin ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 7 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Nakit teminatı yatıran zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı.