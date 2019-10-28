“Fuhuş” soruşturması teminata kaldı

Girne’de iki kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen 64 yaşındaki kadın zanlı M.A. bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, aldıkları bir ihbar üzerine zanlının Girne’de bir apartman dairesinde fuhuş yaptırdığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Yavuz, alınan bilgi üzerine operasyon düzenlediklerini, zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının iki kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladığını tespit ettiklerini ifade etti.

Yavuz, zanlının 15 Ekim’de tutuklandığını, sağlık sorunlarından dolayı önce Girne Akçiçek ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındığını, doktorlarla yapılan görüşmede kalp ameliyatı olması gerektiğini öğrendiklerini belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, işlediği suçu kabul ettiğini kaydeden Yavuz, benzer suçtan sabıkası olduğunu da belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, sanığın tüm sabıka kaydının ve sağlık raporlarının mahkemeye sunulmasına olanak tanımak amacıyla teminat duruşmasını erteledi.

Dündar, zanlının 30 Kasım 2019 tarihinde yeniden teminat için duruşmaya getirilmesine emir verdi.