FUAT OKTAY'A KATILIYORUM, AMA...

"(...) Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesine, tarihine ve geleceğine ilişkin

niyetlerine saygı duymaya ve hakkaniyetten yana tavır almaya davet

ediyorum..."

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay böyle söyledi.

KKTC'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuşurken böyle bir cümle

kurdu.

Gayet iyi söylemiş.

Kesinlikle katılıyorum.

'Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı göstermek' gerekir, evet.

'Kıbrıslı Türklerin tarihine de saygı duymak' lazımdır, muhakkak.

Ve tabii ki 'Kıbrıslı Türklerin geleceğine ilişkin niyetlerine' de

öyle...

Yüzde yüz haklı Fuat Oktay...

Bu konuşmayı yaptığı için kendisine hassaten şükranlarımı sunarım.

Ama...

* * *

'Ama'sı şu: Fuat Oktay bu cümleyi kurdu, ancak 'özne'yi farklı seçti.

Yukarıdaki alıntıda özne yok. Özneli olanı, yani orijinal hali şöyle:

"(...) Gözlerini adanın gerçeklerine kapatan uluslararası toplumu Kıbrıs

Türk Halkı’nın iradesine, tarihine ve geleceğine ilişkin niyetlerine

saygı duymaya ve hakkaniyetten yana tavır almaya davet ediyorum..."

Kimmiş özne?

Uluslararası toplum...

Yani Kıbrıslı Türklere saygı göstermesi gerekenler, yabancılar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tespiti bu yönde...

Mesela Amerika, Rusya, Çin falandır 'Kıbrıslı Türklerin iradesine saygı

göstermesi gereken' ülkeler...

Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İsrail, Papua Yeni Gine, Tanzanya

gibilerdir 'Kıbrıslı Türklerin tarihine saygı duymakla mükellef'

olanlar...

'Kıbrıslı Türklerin geleceğine ilişkin niyetlerine saygı' beklenen de

Brezilya, Şili, Nikaragua, Fas, Güney Kore, Burkina Faso, Trinidad ve

Tobako ile Yemen gibi ülkelerdir Fuat Oktay'a göre...

* * *

Dünyaya 'mesaj' verirken, lafın nereye gideceğini hesaplamak lazımdır.

Fuat Oktay bir taraftan “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

arasındaki bağlar hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da

hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür" diyerek, Suriye

polemiğine atıf yapıp Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'seni affetmedik' mesajı

verirken, diğer taraftan da dünyaya mesaj adı altında 'saygı çağrısı'nda

bulunabiliyor.

E hani 'saygı'?

Yani Hırvatistan mı saygı duyacak Kıbrıslı Türklerin seçtiği lidere,

yoksa Boşnaklar mı?

Makedonlar ve Hollandalılar saygı gösterse, gerisi tamam mı?

Mesela Türkiye?

Onun saygı göstermesi gerekmez mi?

Oktay'ın konuşmasında bunun cevabı var.

Ankara kendisini muaf tutuyor bu saygı meselesinden...

Ama asıl pratikte var bunun yanıtı...

Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin seçimlerine, hükümet oluşumlarına

müdahil olarak...

Koalisyon kurup bozarak...

Milli ve dini konularda sürekli ayar vererek...

Toplumun yapısını değiştirmeye dönük sosyal mühendislikler yaparak...

Yardım Heyeti vasıtasıyla her konuya maydanoz olarak...

Liste çok uzar ve gider...

Özetle, Fuat Oktay 'saygı' meselesine haklıdır.

