FUAT OKTAY'A KATILIYORUM, AMA...
"(...) Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesine, tarihine ve geleceğine ilişkin
niyetlerine saygı duymaya ve hakkaniyetten yana tavır almaya davet
ediyorum..."
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay böyle söyledi.
KKTC'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuşurken böyle bir cümle
kurdu.
Gayet iyi söylemiş.
Kesinlikle katılıyorum.
'Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı göstermek' gerekir, evet.
'Kıbrıslı Türklerin tarihine de saygı duymak' lazımdır, muhakkak.
Ve tabii ki 'Kıbrıslı Türklerin geleceğine ilişkin niyetlerine' de
öyle...
Yüzde yüz haklı Fuat Oktay...
Bu konuşmayı yaptığı için kendisine hassaten şükranlarımı sunarım.
Ama...
* * *
'Ama'sı şu: Fuat Oktay bu cümleyi kurdu, ancak 'özne'yi farklı seçti.
Yukarıdaki alıntıda özne yok. Özneli olanı, yani orijinal hali şöyle:
"(...) Gözlerini adanın gerçeklerine kapatan uluslararası toplumu Kıbrıs
Türk Halkı’nın iradesine, tarihine ve geleceğine ilişkin niyetlerine
saygı duymaya ve hakkaniyetten yana tavır almaya davet ediyorum..."
Kimmiş özne?
Uluslararası toplum...
Yani Kıbrıslı Türklere saygı göstermesi gerekenler, yabancılar...
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tespiti bu yönde...
Mesela Amerika, Rusya, Çin falandır 'Kıbrıslı Türklerin iradesine saygı
göstermesi gereken' ülkeler...
Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İsrail, Papua Yeni Gine, Tanzanya
gibilerdir 'Kıbrıslı Türklerin tarihine saygı duymakla mükellef'
olanlar...
'Kıbrıslı Türklerin geleceğine ilişkin niyetlerine saygı' beklenen de
Brezilya, Şili, Nikaragua, Fas, Güney Kore, Burkina Faso, Trinidad ve
Tobako ile Yemen gibi ülkelerdir Fuat Oktay'a göre...
* * *
Dünyaya 'mesaj' verirken, lafın nereye gideceğini hesaplamak lazımdır.
Fuat Oktay bir taraftan “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
arasındaki bağlar hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da
hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür" diyerek, Suriye
polemiğine atıf yapıp Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'seni affetmedik' mesajı
verirken, diğer taraftan da dünyaya mesaj adı altında 'saygı çağrısı'nda
bulunabiliyor.
E hani 'saygı'?
Yani Hırvatistan mı saygı duyacak Kıbrıslı Türklerin seçtiği lidere,
yoksa Boşnaklar mı?
Makedonlar ve Hollandalılar saygı gösterse, gerisi tamam mı?
Mesela Türkiye?
Onun saygı göstermesi gerekmez mi?
Oktay'ın konuşmasında bunun cevabı var.
Ankara kendisini muaf tutuyor bu saygı meselesinden...
Ama asıl pratikte var bunun yanıtı...
Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin seçimlerine, hükümet oluşumlarına
müdahil olarak...
Koalisyon kurup bozarak...
Milli ve dini konularda sürekli ayar vererek...
Toplumun yapısını değiştirmeye dönük sosyal mühendislikler yaparak...
Yardım Heyeti vasıtasıyla her konuya maydanoz olarak...
Liste çok uzar ve gider...
Özetle, Fuat Oktay 'saygı' meselesine haklıdır.